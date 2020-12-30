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「與廣達妹同公司」老公姊堅持看寶寶！她被當空氣：忍14天會死嗎

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想看寶寶是好事，但若有染疫風險，不妨先忍忍14天！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「都沒有人問過我可不可以！」一名人妻透露，老公已30歲仍是媽寶一個，因婆婆與大姊想看寶寶，竟要老公載孩子回去，傻眼的是，大姊在「廣達集團」上班，也就是案711女員工中鏢的公司。就怕大姊有潛在無症狀風險，原PO痛罵，「再等兩個禮拜等確定沒事，啊是會死嗎？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，最近剛產下可愛寶寶，而婆家嚷嚷著想看孫子，棘手的是，老公的姊姊在「廣達集團」上班，疑似就是案771女員工的公司，「她自己也知道是高風險」，卻不顧傳染風險，堅持要看小寶寶。

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偏偏老公是媽寶，完全不敢忤逆媽媽與姊姊，只能硬著帶孩子回老家。此舉徹底惹怒原PO，「再等兩個禮拜等確定沒事，啊是會死嗎，奇怪？到底你們的心情比較重要，還是寶寶的安全重要？」

更崩潰的是，婆婆還要求多打一把鑰匙，直言「有事，我可以直接進來幫你們」，原PO敢怒不敢言，「哈囉～尊重一下別人的隱私好嗎？」

▲▼老公的姐姐是廣達相關公司的，她和婆婆堅持來看寶寶，人妻崩潰（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲網友急勸原PO硬起來！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

文章曝光後，也惹怒一票網友們，紛紛砲轟「認真覺得不應該冒險，老公不想當壞人，那就妳當壞人，為了自己的孩子，立場還是要堅定」、「這種婆婆麻煩火化」、「可以用視訊看小baby啊」、「給了鑰匙就換鎖，然後直接帶回娘家」。

不過有人認為別大驚小怪「如果廣達（集團）公司有社區感染，政府應該會讓員工都在家自我隔離，可是政府依然讓公司正常上下班，表示疫情沒傳開。鑰匙真的不要給比較好，可是婆婆堅持的話，做兒子夾在中間也很為難，真是家家有本難唸的經」。

▼人妻原文。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲▼老公的姐姐是廣達相關公司的，她和婆婆堅持來看寶寶，人妻崩潰（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

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