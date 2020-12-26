25歲房仲爬上嫂子床！SM假戲真做「暴怒勒死她」：不能毀了我

▲25歲的余朋在上海創業失敗。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

25歲的余朋在上海創業失敗，賠光所有錢後認識了人妻陳芯，隨後還認對方丈夫為大哥，三人同住一個屋簷下，但他卻偷吃「大嫂」多次發生關係，最後在玩SM遊戲時，將一絲不掛的陳芯勒死，還轉走7萬元（人民幣，下同），最後將房門反鎖揚長而去。

據《瀟湘晨報》報導，余朋2017年拿著家裡東拼西湊的錢到上海創業，起初還算順利，然而好景不長，最後生意慘敗賠光所有錢，只好當起房屋仲介。

2019年11月的一個寒夜，余朋滑交友軟體認識在附近的陳芯，之後約在餐廳見面，雖然對方沒有頭像那般美艷動人，卻直率爽朗，兩人聊得投機，當晚還激烈滾床單。第二天清晨，陳芯坦誠她其實是有夫之婦，還有2個孩子，余朋聽後憤怒不已說要分手，然而仍斷斷續續保持聯繫。

1個多月後，陳芯邀請余朋到自己家做客，表示之前的事都過去了，大家出門在外還是要多多幫助，而陳芯的丈夫是個老實憨厚的人，聽妻子介紹說在工作中認識了余朋這個機靈小夥子，看到後也十分歡喜，酒過三巡兩人稱兄道弟，並表示「以後有事儘管說，大哥大嫂都會幫忙」。余朋見陳芯在一旁只默默微笑，便認下了這個「大哥」。

▲陳芯在丈夫眼皮子下和余朋滾床單。（示意圖，非本文當事人／取自pakutaso）

到陳芯家聚餐次數多了，三人便住在了一起，陳芯煮飯洗碗、打掃衛生樣樣都做，余朋逐漸難忍心動開始挑逗「大嫂」。陳芯半推半就，便在丈夫眼皮子底下和余朋暗度陳倉，老實的丈夫始終沒有發現兩人的異樣，甚至邀請「小王」一起到老家過年。

今年6月，余朋和陳芯的關係發生了轉折。手頭緊巴巴的陳芯有次聽余朋吹噓，說自己母親是某科技公司的股東，便希望對方能拿一部分錢當房子首付，趁著丈夫出差1周的機會提出借20萬元，然而沒想到平時百依百順的余朋，一聽要借錢就翻臉，還說自己就是打工仔，母親也只是科技公司的工人。

兩人矛盾不斷升級，陳芯最後放狠話，說如果不給20萬元就去余朋老家，將他們的事公之於眾。這話瞬間惹怒余朋，他很在意老家人的看法，就當再要發怒之際，陳芯忽然有些服軟，讓他把這事放一放，接著自己去了浴室。

▲兩人在玩SM時，余朋決定痛下殺手。（示意圖，非本文當事人／翻攝pixabay網站）

「這個女人會毀了我，一定不能讓她毀了我」，余朋獨自坐在客廳陷入掙扎，就在這時，只包了一條浴巾的陳芯走了出來，叫他先別想那麼多，然後拉著他走進臥室。

余朋其實全然沒有心思玩「情侶遊戲」，但他還是走進房間，按照陳芯所說從窗台上拿了2根綁帶。看到手裡的布帶時，余朋心裡忽然有了「主意」。

後來，余朋又將一件T-shirt撕成布條，接成一條1公尺多長的繩子，並將陳芯綁在床頭。看著眼前這個一絲不掛被綁在床頭的女人，余朋似乎下定了決心。

余朋用繩子緊緊勒住了陳芯的脖子，嘶吼道「這錢你還想要嗎？你再問我要一分錢，信不信我勒死你？」陳芯還未意識到危險來臨，只覺得余朋在嚇唬她，還是說「一分錢都不能少」。

怒火中燒的余朋喪失了理智，他用足力氣收緊繩子，突然間手一鬆，陳芯一頭栽在床板上，呼吸已經停止了。余朋一下子癱坐在床上，此時他才意識到自己做了什麼。

轉頭看看陳芯，余朋把心一橫，抬起對方尚有餘溫的手，用她的指紋解鎖，通過微信先後給自己轉賬7萬元，隨後將手機調至靜音模式，塞在床墊下，再將房間門反鎖後揚長而去，第二天和友人到搭機前往海南三亞。

始終無法聯繫上妻子的陳芯丈夫有種不祥的預感，他連夜返回上海，打開家門一股強烈的臭味撲鼻而來，一開始還以為是剩飯剩菜的腐臭味，但到房間才發現，和自己生活多年的妻子被綁在床頭早已死去，眼前的景象令他窒息，當場暈倒。

余朋幾日後被警方逮捕並坦白犯案，「那天早晨看到警察來抓我的時候，我第一次感到真正的解脫。我愧對所有人，無法想像該怎樣面對他們。」

目前，余朋已被青浦檢察院依法批捕。青浦檢察院認為，犯罪嫌疑人余朋已經涉嫌故意殺人罪，其又以非法佔有為目的，竊取他人財物，同時涉嫌盜竊罪。