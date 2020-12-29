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神秘女深夜抱嬰上門！人妻驚覺老公「1發就中」當場痛哭

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人夫出軌「一次就中」，正宮心死...淚斷11年婚姻。（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名陳姓人妻結婚11年，本以為婚姻能白頭到老，結果丈夫2018年出軌，與周姓小三上摩鐵「一次就中」，直到小三抱著私生子上門討說法，全案才曝光。事後，人妻提出刑事、民事告訴，但由於通姦除罪化，2人確定免訴。法官認為，小三仍應付出代價，24日判賠60萬元精神撫慰金，全案可上訴。

根據判決書，陳姓人妻婚後與丈夫育有2子，但去年3月23日深夜聽到家門口傳來激烈爭吵聲，好奇前往查看，才發現一名陌生女子抱著3個月大的嬰孩，正與丈夫發生激烈爭執。

經過逼問之下，她得知先生不僅偷吃、帶小三上過一次摩鐵，還一次就讓對方懷孕，當場心碎。事後，陳姓人妻在去年10月提出離婚，2個孩子的監護權交由丈夫扶養，但仍難以原諒，因此怒告2人通姦。

不過，通姦罪今年5月經大法官宣告違憲，自解釋之日起失去效力，因此屏東地院6月判決人夫及小三免訴確定。陳姓人妻認為，由於通姦除罪化，導致她所受到的精神痛苦無法因2人受罰而得到緩解，因此向小三求償60萬元精神撫慰金。

對此，法官認為，即使通姦除罪化，小三需承擔的法律代價也不能因此稀釋、豁免，考量除罪前可能判2、3個月有期徒刑，易科罰金約6到9萬元，原告請求尚屬合理，因此本月24日判賠60萬元，全案仍可上訴。

▼屏東地方法院。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東地方法院依傷害直屬尊親屬罪判處蔡男9年6個月有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

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