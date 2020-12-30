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社會 社會焦點 保障人權

「叫床那麼大聲！」無恥夫大戰越南看護　痛逼補教人妻激烈鬥法

▲▼殘疾,身障,輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝姓人夫為了照顧父親，特別請來外籍看護，不料竟與對方譜出不倫戀...（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣一名謝姓男子為了照顧長期臥床的父親，日前雇用越南看護到家中，怎料兩人日久生情，竟譜出不倫戀，多次趁著妻子在樓下教書時偷腥。妻子發覺有異，有次上樓聽聞呻吟聲不絕於耳，氣得協議離婚，並請求精神賠償100萬元。彰化地院審理後，本月23日判賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，洪姓人妻2013年結婚後，與丈夫、公公同住一屋簷下，但由於家中1樓開設數學補習班，平時必須教書，所以聘請越籍鄧姓女看護，協助照看行動不便的公公。

今年初，人妻發現丈夫疑似偷吃，偷偷一路外出跟蹤，怎料竟發現先生和女看護手牽手逛街，還私下在家中調情。今年2月，她上課到一半，趁隙上樓突襲，竟聽到門外傳來女性呻吟聲，氣得立刻拿出手機錄音。

事後，洪妻一狀告上法院，並拿出2人逛街照片。但丈夫不以為然，認為一起逛街不能代表什麼，更否認通姦。根據《自由時報》報導，妻子見狀，隨即出示呻吟錄音，並向鄧女嗆聲「妳白天照顧我公公，晚上照顧我老公，真是厲害！」

謝男態度從容，強調即便有呻吟聲，也不能證明兩人有姦情，反倒是太太為了取得證據不擇手段，已經嚴重侵犯他和看護的隱私。妻子一聽氣炸，反嗆「叫床那麼大聲，還不承認！」

▲醫院確實有收治疑似新冠肺炎病例，彰化地院判看護男無罪。（圖／ETtoday資料照）

▲人妻訴請離婚，並向2人求償100萬精神撫慰金。（圖／ETtoday資料照）

法官勘驗照片、錄音對話後認為，從普羅大眾認知來看，兩人互動確實不像雇主與勞工間關係，反倒更像情侶，加上錄音檔內女子持續的喘息、呻吟聲，實在難想像男女2人正常相處下會發出這樣的聲音，足認2人互動超越一般男女交往行為。

法官表示，夫妻是否違反忠誠義務，本來就涉及到各自生活上的隱私，不能僅以維護隱私權為由，將夫妻忠誠義務束之高閣、交給天地良心來判斷，因為配偶是否有違反忠誠義務，本質上具有高度隱密性，證據取得也極其困難，此時應利益權衡，並兼顧比例原則下，來決定是否禁止該證據之利用。

法官指出，原告採取和平且一時之手段所獲得的證據，對於被告隱私權侵害不大，卻對維護夫妻幸福圓滿的權利、揭露配偶違反婚姻忠誠義務至關重要，因此原告上開錄音光碟並不違反比例原則，仍得採為證據。但向2人求償100萬精神撫慰金尚屬過高，因此本月23日判賠40萬元，全案仍可上訴。

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