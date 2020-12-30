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美國人最尊敬男性「川普位居榜首」　終結歐巴馬蟬聯12年紀錄

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示美國總統川普是美國人「最尊敬的男性」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

在當地時間29日發布的蓋洛普（Gallup）民調指出，美國總統川普是美國人心目中「最尊敬的男性」，終結了前總統歐巴馬蟬聯這項頭銜12年的紀錄。

▲▼歐巴馬。（圖／路透）

▲前總統歐巴馬與總統當選人拜登，分別名列第二、第三名。（圖／路透）

根據《國會山報》（The Hill）報導，有18%的人表態，最尊敬的男性是川普，其次是前總統歐巴馬15%，總統當選人拜登有6%的支持度，有3%的人回答美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），選擇教宗方濟各的人有2%。

之後的排名依序是特斯拉執行長伊隆•馬斯克（Elon Musk）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）微軟公司創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）和達賴喇嘛。

▲▼民主黨全代會蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲最受美國人尊敬的女性，則是前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

至於最受尊敬的女性，則是前美國總統歐巴馬的夫人蜜雪兒（Michelle Obama）10%的支持度排名第一，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）排第二，現任第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）排名第三。

這項民調從12月1日到17日之間進行，對1018名18歲以上成年人進行調查，這項民調的誤差範圍在正負4%以內。
 

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