居檢期拉長！機師換「坐牢頭貼」曝無奈：1條件恐數月見不到小孩

▲指揮中心修正機組員居家檢疫規範，讓不少機師深感無奈，集體更換為坐牢頭貼。（圖／翻攝機師臉書）

記者李宜秦／台北報導

受到紐西蘭籍機師違規爆發本土確診病例影響，指揮中心修正機組員居家檢疫規範，拉長居家檢疫時間為7天。對此，部分機師不滿，紛紛將臉書大頭貼換為黑白坐牢照片。機師工會表示，對機師而言，未來生活只剩下工作、隔離，恐怕連續幾個月都見不到家人、小孩，因此相當無奈。

機師工會研究員陳柏謙表示，現職3000名機師中，絕大多數機師都非常守規則，畢竟一旦染疫，最可能被傳染的就是機師的家人、小孩，因此不可能會有人願意違規冒險，工會內幹部即使檢疫期滿，開會時也都會全程戴口罩、加強消毒等，防疫工作可說是滴水不漏。

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然而受到近日幾名害群之馬影響，導致機組員防疫規定趨嚴，未來機師居家檢疫時間拉長到7天，但若公司有派飛需求，就可在7天內將機師派出執勤，他表示，未來新班表實施後，等於機師生活只剩下工作與隔離，最糟的情況就是在台隔離未滿7天被派飛，到外站進行隔離，回台後再隔離，未滿7天恐又再被派飛，無限循環。

▲機師指出，新規上路後恐怕數個月都見不到小孩。（圖／翻攝機師臉書）

陳柏謙指出，政府跟航空公司都很清楚，若將居家檢疫時間拉長到7天，人力需求恐有缺口，因此才會有但書條件，讓航空公司視工作需求調派人員，未來機師跑一趟長斑，花費五到十天後，回到台灣再進行檢疫隔離，檢疫期未滿再度執勤，算下來恐怕好幾個月都見不到家人朋友。

陳柏謙說，若指揮中心認為為了防疫，檢疫時間必須拉長，機師都也願意配合，只是多了但書條件，才讓大家感到很無力，若最惡劣的情況發生，機組員的身心靈都將承擔極大壓力，短時間內都不能進入社區。

另一名不具名的機師則表示，機組員已長期喪失就醫權利，由於機組員與一般人不同，只需要檢疫3到5天，若檢疫期滿想外出就醫，如牙痛、感冒等，就會因為健保卡註記未滿14天無法看診，過去向指揮中心反應，政府也只說輕症請機組員忍耐、吃止痛藥，除非相當嚴重，才會指派專車專人協助，他透露，已有機組員連續吃了3、4個月的止痛藥。