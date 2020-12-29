瑞士下隔離禁令…百名英旅客漏夜逃！　前外交官：沒走會錯過聖誕

▲瑞士滑雪勝地韋比爾（Verbier）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國變種新冠病毒持續擴散，瑞士則因國內出現變種病毒確診案例，日前下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，沒想到卻傳出有數百名英國旅客摸黑從滑雪勝地逃離；其中一名逃跑的旅客正是前外交官威格莫爾，他表示，「如果沒逃走的話就錯過聖誕節了。」

根據《每日郵報》報導，瑞士市政當局21日除了頒布禁航令之外，也要求所有12月14日之後來自英國的旅客追溯隔離10天，禁令從22日午夜生效。沒想到滑雪勝地韋比爾（Verbier）受影響的420名左右英籍遊客中，約有200人摸黑落跑。

其中一名逃跑的旅客是英國前外交官威格莫爾（Andy Wigmore），他表示，他和家人先搭乘火車在隔離生效前20分鐘抵達法國巴黎，再轉搭歐洲之星（Eurostar）高鐵返回倫敦，「警察攔住每個人，問他們是不是英國人，我們翻山越嶺重獲自由，是倖存下來的英國人之一。」

You heard the news story about the Brits who fled Switzerland under cover of darkness after being put in quarantine? Anyone have any idea who would do that? https://t.co/ioSO004kwL pic.twitter.com/URmKlau8mr — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) December 28, 2020

根據規定，違反隔離政策的人會被罰款8324英鎊（約台幣33萬元）。威格莫爾說，瑞士當局不斷試圖聯繫他，最後他只告訴對方，他早已回到英國，「如果我們當時沒有逃出去，我們就錯過聖誕節了。」

韋比爾所在的巴涅市（Bagnes）發言人桑多茲（Jean-Marc Sandoz）則表示，該地有非常多英國籍旅客，「旅館業者是在看見餐盤原封不動擺在那裡，才發現顧客已經走人。」現在對整個社區來說都很難熬，只有不到10人在接受隔離，「我們不能怪他們。多數情況下，隔離很難維持下去，想像一下4個人待在20平方公尺的旅館房間裡。」

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