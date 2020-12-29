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玩交換爛禮物「開箱以為是空氣」　細看傻眼：是陰毛

▲▼ 。（圖／IG weiting180提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲今年你有和朋友玩交換禮物嗎？（圖／IG weiting180提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者李芷萱／台北報導

2020年再過兩天就要結束，今年因為疫情因素，許多民眾生活都被打亂，也讓不少人認為這一年是非常衰的一年。ETtoday新聞雲今（29）日在Instagram限時動態開放網友投稿「你在2020發生的衰事」，除了親友、寵物過世，還有人分享交換禮物收到體毛、地震時正好在沖馬桶導致屎水噴滿身等倒楣經歷。

一名網友表示，聖誕節和朋友玩交換禮物，每人須要拿出一個好禮物和一個爛禮物，多數朋友的爛禮物都是準備小玩具、小餅乾，沒想到她卻抽到一個超地獄的爛禮物，「一根陰毛」。她說，拆禮物的當下朋友在旁邊錄影，原本看到空盒子還以為禮物是空氣，沒想到仔細看竟看見一根毛，讓全部人都笑翻。

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▲▼ 。（圖／IG weiting180提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爛禮物是體毛，讓她笑翻。（圖／IG weiting180提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

還有一名女網友則說，今年膝蓋開始反覆積水，到診所和大醫院的骨科看診多次都沒有效果，積水抽了又積，積了又抽，於是她到廟裡找師父求助，進而得知「有一隻貓靈」一直跟著她。至於貓靈為什麼會跟著她？網友透露，師父沒有說原因，但她前年在路上有遇到一隻被車輾過的貓，當下內心想「好可憐」，有猜測是否是因為這個原因，貓才一直跟著，目前師父已經將貓靈趕走，積水也暫時沒有再復發。

此外還有網友分享，「大便時發生地震，結果立刻按下沖水，馬桶水直接暴衝上來，噴到滿身都是，我就不敢衝出去了」、「年初拜月老說今年夏天會有人出現，都到最後幾天了，一個影子都沒看到」、「發現前男友在分手前劈了四個女生，還在家中發現別人使用過的情趣用品和別的女生的褲襪。」

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