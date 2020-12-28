快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！　屍塊四散現場

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聖誕節當天在田納西州納許維爾（Nashville）發生的露營車爆炸案，經過FBI與警方近3天的搜索後，證實在現場發現的屍塊就是嫌犯華納（Anthony Quinn Warner）的遺體組織，他在爆炸時當場死亡。華納是納許維爾當地居民，也是露營車的車主。

▲納許維爾大規模汽車爆炸，造成1死3傷，死者證實為63歲嫌犯華納。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，納許維爾市中心本月25日清晨一輛露營車停妥，並在清晨案發前15分鐘透過車上廣播，不斷播送一名女性聲音發出的撤離警告，表示車上有炸彈。警方獲報趕往現場，將民眾疏散開後露營車隨即爆炸，強力的爆炸波至少波及41間商家，市中心道路一片狼藉，3人送醫。

▲納許維爾警方公布露營車關鍵影像。（圖／翻攝自推特「@MNPDNashville」）

案發後聯邦調查局（FBI）很快接手主導此案，並與當地警方及執法單位合作。隔天在現場發現疑似留有人體組織並送往化驗，同時根據聖誕節當天凌晨的監視錄影畫面，鎖定露營車車主 ─ 63歲的華納。

納許維爾警方發言人艾朗（Don Aaron）向美聯社記者證實，人體組織屬於華納，但並未進一步提供細節。不過根據公開紀錄顯示，華納在電子與警報器方面有相當的經驗。

警方在調查過程追利用谷歌地球「Google Earth」追蹤過去幾年，露營車的長期停放地，期望藉此找出車主住處，但發現這些年露營車時常更換地方。他們認為華納的最後居所是在田納西州安提阿（Antioch），而此案應是「孤狼」（lone wolf）行動，排除其他同夥的可能，但仍在調查實際動機。當局認為此案純屬個案，納許維爾不至於陷入危險之中。