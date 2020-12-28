平安夜38歲男陪兒女拆禮物　隔天心跳停止急送醫...死因曝光

▲一家四口原本幸福的生活瞬間破滅（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

在耶誕節氛圍的籠罩之下，2020年也即將畫下句點。一名居住於英國的38歲男子馬克·考克斯（Mark Cox）平安夜與2名孩子在家中開開心心地拆禮物，沒想到耶誕節當天早上6點多頭疼，隨後心臟更是停止跳動，妻子特蕾西（Tracey）緊急送醫後仍然不治，一個年輕的家庭瞬間失去支柱。

綜合外媒報導，馬克與特蕾西育有2子，分別是9歲的兒子康納（Connor）和12歲的女兒莉莉（Lily），生前不菸不酒，也沒有任何疾病纏身，甚至在平安夜當天與家人的互動都相當正常，沒有出現異狀，怎料耶誕節當天一早突然頭痛並心跳停止。雖然醫護人員到場後持續施予CPR，並緊急送往醫院進行搶救，最後仍回天乏術，無法挽回一命。

Just hours earlier, Mark Cox, 38, had been playing with his young son and daughter and looking forward to unwrapping presents#Tonteg https://t.co/v1jBhjoy5I — H24 News UK (@h24news_uk) December 27, 2020

院方指出，馬克是因為腦動脈瘤而死，這個結果讓愛他的親人都不敢置信。特蕾西的妹妹娜塔莉·納什（Natalie Nash）感嘆說道，這是相當令人心碎的消息，馬克是一個相當善良與富有愛心的人，因此結交到許多朋友，一個年輕的家庭現在變成了泡沫，孩子們與姊姊對於發生的一切正試著保持堅強。

緊接而來的葬禮對於特蕾西來說，是一個相當沉重的經濟負擔，於是她在網路上進行募款，數個小時之內就得到1200英鎊（約台幣4.5萬元）的捐款，對此她也相當感謝各界的幫助。