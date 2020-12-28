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好心幫女友做DNA測試　意外發現岳父被「戴綠帽」驚人真相

▲▼女友媽媽出軌岳父。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

▲原PO送聖誕禮物意外發現，岳母曾出軌岳父，爆出女友的身世之謎。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

一名網友在論壇Reddit上分享了自己聖誕節的災難性故事，原本好心想幫女友做DNA測試，卻意外引爆女友身世之謎，發現生父另有其人，還牽涉到岳母「綠了自己丈夫」的往事。在女友與岳母電話對質的過程中，雙方一度有尷尬地長達五分鐘的沉默。

原PO在聖誕節前訂購了基因測試劑禮盒（DNA testing kits)，操作非常簡單，在家中就可以自己動手操作，並有先取得岳父岳母的同意。最後的結果卻讓他懊惱地表示，「我想我搞砸了（think I fucked up）。」

女友基因測試的結果一開始都很正常，第一眼就看到健康欄位都顯示「良好」，讓女友鬆了一口氣，直到她目光順勢來到「家庭欄位」，卻發現情況有點不對勁，竟然自己寫著有同父異母的妹妹，這個名字卻從來沒看過。

當女友看到生父一欄時，又出現了完全陌生的名字「約翰.史密斯」（John Smith），好奇心驅使之下，便打給媽媽想問個清楚，一開始卻遭到否認，「當然沒有，你怎麼可能會有同父異母的妹妹？」，直到女友拋出震撼彈，「那你認識一個叫史密斯的人嗎？」對話至此陷入了長達五分鐘的沉默。

岳母最後還是先打破沉默，並用冷酷的語氣確認，「你有對你爸說這件事了嗎？」原來當年她曾與丈夫短暫分開「休息一陣子」（taken a break），去跟前男友史密斯歡好，等到復合後卻發現自己懷孕了，並且肚裡的孩子是前男友的，只好就這麼隱瞞秘密三十年。

▲▼女友媽媽警告，不要將自己的醜聞外流。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

▲女友媽媽警告，不要將自己的醜聞外流。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

她最後還警告女友，別讓爸爸或男友知道這件事，自己不想讓別人說任何閒話。但其實當下手機是開著擴音的，同在屋內的男友已經把所有的經過都聽下來，後來還將過程發佈到論壇上。

DNA測試突然成為近幾年流行的禮物，可以讓受試者了解自己血源，也能給予一些健康上的建議，但類似相關的案件屢次出現，也讓DNA測試被稱為「最容易撕裂家庭的禮物」。

許多網友在看完故事後，紛紛建議去把真相告訴被欺騙的爸爸，儘管很殘酷，但當事人必須要知道真相，也有另一派的人認為，父親很可能已經知道這件事，畢竟在醫院辦程序時就該被通知，再去告知只是二度傷害。

也有人希望原PO不要自責，畢竟欺騙人的是岳母，「許多人都會用『休息』當做感情關係裡出軌的『免費通行證』，當然這可能會合乎情理，但通常只是方便做錯事的藉口而已。」

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