台灣民意基金會／藍綠民調下滑小黨受益　民眾黨躍升5.1%

▲由黨主席柯文哲領軍的民眾黨民調上升。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會29日公布最新民調，國民黨、民進黨的支持度雙雙下滑，尤其國民黨下滑4.5個百分點，值得注意的是，兩大黨支持度下滑，連帶幾個小黨都受益，尤其以民眾黨躍升5.1個百分點最突出。

對於國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等政黨中，個人最支持哪一個政黨？民調顯示，民進黨以30.6%的支持度拿下第一，國民黨以16.7%位居第二，民眾黨以14.2%排名第三，而時代力量7.1%，台灣基進5%，其他政黨合計2.9%，另有22%民眾沒特別支持哪個政黨，1.5%民眾表示不知道、拒答。

▲台灣政黨支持傾向12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

儘管民進黨、國民黨兩大黨分別拿到一、二名的支持度，但和上個月相比，民進黨支持者減少1.3個百分點，國民黨支持者減少4.5個百分點，民眾黨支持者增加5.1個百分點，時代力量略增1.1個百分點，台灣基進也略增0.6個百分點，中性選民則減少2.5個百分點。

▲11、12月台灣政黨支持傾向民調變化。（圖／台灣民意基金會提供）

整體來看，2020年底，民進黨與國民黨這兩大黨的政黨支持雙雙下滑，尤其，國民黨下滑4.5個百分點。台灣民意基金會分析，兩大黨支持度下滑，連帶幾個小黨都受益，其中以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，這顯示國民黨與民眾黨支持者之間開始出現顯著的相互流通性。