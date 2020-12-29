　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會／藍綠民調下滑小黨受益　民眾黨躍升5.1%

▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲由黨主席柯文哲領軍的民眾黨民調上升。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會29日公布最新民調，國民黨、民進黨的支持度雙雙下滑，尤其國民黨下滑4.5個百分點，值得注意的是，兩大黨支持度下滑，連帶幾個小黨都受益，尤其以民眾黨躍升5.1個百分點最突出。

對於國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等政黨中，個人最支持哪一個政黨？民調顯示，民進黨以30.6%的支持度拿下第一，國民黨以16.7%位居第二，民眾黨以14.2%排名第三，而時代力量7.1%，台灣基進5%，其他政黨合計2.9%，另有22%民眾沒特別支持哪個政黨，1.5%民眾表示不知道、拒答。

▲▼台灣政黨支持傾向。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣政黨支持傾向12月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

儘管民進黨、國民黨兩大黨分別拿到一、二名的支持度，但和上個月相比，民進黨支持者減少1.3個百分點，國民黨支持者減少4.5個百分點，民眾黨支持者增加5.1個百分點，時代力量略增1.1個百分點，台灣基進也略增0.6個百分點，中性選民則減少2.5個百分點。

▲▼台灣政黨支持傾向。（圖／台灣民意基金會提供）

▲11、12月台灣政黨支持傾向民調變化。（圖／台灣民意基金會提供）

整體來看，2020年底，民進黨與國民黨這兩大黨的政黨支持雙雙下滑，尤其，國民黨下滑4.5個百分點。台灣民意基金會分析，兩大黨支持度下滑，連帶幾個小黨都受益，其中以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，這顯示國民黨與民眾黨支持者之間開始出現顯著的相互流通性。

ET快訊
集體換坐牢照！　機師：我們從Taiwan can help變
遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀哽咽：女兒在美國發燒快40度
紫禁城挖70水井「皇帝打死不喝」！　藏600年駭人秘密被挖出
《全明星》正妹經理脫下制服！　一彎腰超兇掉出來了
宣明智兒子離婚官司　前妻要3千萬元分產判決出爐
阿北到超商：1品項開1張發票！店員拒絕遭「烤雞腿便當」砸臉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外館無防疫SOP？外交部：各國疫情不同可彈性應變

遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀哽咽：女兒在美國發燒快40度

江啟臣駁「神秘民調」：民進黨緊張得想分化國民黨團結

「一同敦促、一同打拚」　陳菊盼監察院與行政院攜手保障人權

台灣民意基金會／藍綠民調下滑小黨受益　民眾黨躍升5.1%

英國返台航班3人確診　侯友宜：疫情若嚴峻該斷航就斷航

台灣民意基金會／蔡英文滿意度52.8%　聲望下滑蜜月期結束

年滿25歲替代役男　國民年金保費由政府支付

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

《社維法》修正過關！猥褻言語舉動「調戲不分異性」　最高罰6千

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

外館無防疫SOP？外交部：各國疫情不同可彈性應變

遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀哽咽：女兒在美國發燒快40度

江啟臣駁「神秘民調」：民進黨緊張得想分化國民黨團結

「一同敦促、一同打拚」　陳菊盼監察院與行政院攜手保障人權

台灣民意基金會／藍綠民調下滑小黨受益　民眾黨躍升5.1%

英國返台航班3人確診　侯友宜：疫情若嚴峻該斷航就斷航

台灣民意基金會／蔡英文滿意度52.8%　聲望下滑蜜月期結束

年滿25歲替代役男　國民年金保費由政府支付

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

《社維法》修正過關！猥褻言語舉動「調戲不分異性」　最高罰6千

華莎超狂「膚色連體衣」下身失蹤辣翻！　深V曬豐滿上圍險走光

外館無防疫SOP？外交部：各國疫情不同可彈性應變

郭台銘兒子購買比佛利豪宅　郭辦：沒有相關評論

客製化現炒肉鬆+手沖咖啡　新東陽首家新型態複合門市進駐迪化街

違法飛「R22」直升機55次　他「捐給學校」檢方建請輕判

LIVE／境外移入破700、英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明

護國神山就是威　帶旺善化、新市地價年漲200%

德國8照服員被誤打「5倍劑量」新冠疫苗！當局：望無嚴重副作用

快衝！全台避寒僅1處「10度↑」吳德榮：迎曙光「2縣市」較往年佳

集體換坐牢照！機師：我們從「Taiwan can help英雄」變過街老鼠

政治熱門新聞

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

分析2021年運勢！詹惟中曝「有大官會下台」

蔡英文核定5人晉升中將　新任少將25人名單一次看

蘇貞昌：推「三倍券」被罵應發現金　日本發10萬但消費萎縮3成

陳以信稱加CPTPP遭「日首相潑冷水」　謝長廷：我沒說過日本支持

用中華台北涉賣國？　國民黨轟蔡政府：又搬馬維拉救援轉移施政無能

侯友宜下令：無法實名制　戶外集會一律停辦

國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲了

顏若芳點名江啟臣等19人「萊牛投同意票」：現假食安之名操作對立

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

拜登就職典禮規模縮小　外交部曝蕭美琴「還沒有要到票」

若北台灣有核災　監委示警「無法估成本」：災民緊急安置費逼近8億

柯文哲：貓熊照顧團隊沒比總統醫療團隊少

快訊／防疫風險極高　新北市八里煙火秀確定延期

更多熱門

相關新聞

蔡英文滿意度52.8%　台灣民意基金會：蜜月期結束

蔡英文滿意度52.8%　台灣民意基金會：蜜月期結束

台灣民意基金會29日公布最新民調，總統蔡英文滿意度52.8%，不滿意度36.3%，相較於上個月，滿意度減少2.4個百分點，不滿意度增加5.2個百分點。台灣民意基金會認為，蔡英文領導國家的方式獲半數台灣人民的認可，但聲望下滑，顯示蔡英文第二任期蜜月期結束。

變種病毒來了？陳時中有自信暫不禁英航班

變種病毒來了？陳時中有自信暫不禁英航班

滿意度死亡交叉　蘇貞昌：民眾不滿的地方會謙卑檢討

滿意度死亡交叉　蘇貞昌：民眾不滿的地方會謙卑檢討

國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲了

國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲了

用中華台北涉賣國？　國民黨轟蔡政府：又搬馬維拉救援轉移施政無能

用中華台北涉賣國？　國民黨轟蔡政府：又搬馬維拉救援轉移施政無能

關鍵字：

台灣民意基金會國民黨民進黨民調民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面