雲端最前線／變種病毒來了？陳時中有自信暫不禁英航班

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倫敦返台航班旅客有3人確診，引發外界憂心「是否為英國變種病毒」。而確診者中發燒台籍少年（案792）CT為15.7，指揮中心回應指出，發病日可能就是搭機日，體內病毒量最高，應該3天內能驗出結果，令人擔憂變種病毒株是否已進入國門？《雲端最前線》29日邀請氣象將軍俞川心、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、ēSEN你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲倫敦返台航班旅客有3人確診，引發外界憂心「是否為英國變種病毒」。（圖／指揮中心提供）

2020年跨年台灣迎接入冬以來第一波寒流，且12小時內就能感受到冷氣團的劇烈寒潮！氣象局長鄭明典表示，這次的寒流是受到「負北極震盪」的影響，北極圈的冷空氣向南流出，這次的流出地點剛好就往東亞直衝。「2016年霸王級寒流」景象將再度上演？民眾又該如何避免因溫差過大而造成的身體不適？

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，目前已累積700例境外移入，將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。