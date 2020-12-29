台灣民意基金會／蔡英文滿意度52.8%　聲望下滑蜜月期結束

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會29日公布最新民調，總統蔡英文滿意度52.8%，不滿意度36.3%，相較於上個月，滿意度減少2.4個百分點，不滿意度增加5.2個百分點。台灣民意基金會認為，蔡英文領導國家的方式獲半數台灣人民的認可，但聲望下滑，顯示蔡英文第二任期蜜月期結束。

對於蔡英文第二任期上任七個月，整體來講，贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？結果發現，52.8%民眾贊同（包括17.5%非常贊同，35.3%還算贊同），不贊同則有36.3%（包含20.6%不太贊同，15.7%一點也不贊同），贊同的民眾比不贊同的民眾多16.5個百分點，另有11%沒意見、不知道或拒答。

▲蔡英文12月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

以11月民調來看，對於蔡英文處理國家大事的方式，55.2%民眾贊同（包括15.1非常認同，40.1%還算認同），不贊同則有31.1%（包含18.4不太贊同，12.7%一點也不贊同），另有9.9%沒意見、不知道或拒答。

和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式的人減少2.4個百分點，不贊同的人增加5.2個百分點；這一來一往使得贊同蔡英文國家領導方式的人比不贊同的人只多16.5個百分點，比上個月明顯減少7.6個百分點，意味著蔡英文的整體聲望再度出現明顯下滑現象。

▲蔡英文11、12月民調變化。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會認為，根據「總統蜜月期」操作性定義，蔡英文第二任蜜月期已經在2020年12月結束，這項總統蜜月期的操作性界定有兩項標準：第一，「總統職務表現贊同率」大於或等於50%；第二，「總統職務表現贊同率」和「總統職務表現不贊同率」兩者相差20個百分點以上，若兩項標準都具備，可以說「總統蜜月期」還持續著；反之，若兩項標準都不具備，或只具備其中之一，可據以判斷說「總統蜜月期已經結束」。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2020年12月21-22兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1071人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。