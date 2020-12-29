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滿意度死亡交叉　蘇貞昌：民眾不滿的地方會謙卑檢討

▲▼蘇貞昌、陳時中視察烏來檢疫所。（圖／記者宋良義攝）

▲蘇貞昌、陳時中視察烏來檢疫所。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

綠營系統的美麗島電子報、台灣民意基金會一連2天公布民調，在行政院長蘇貞昌部分，前者做出「不滿意度與滿意度交叉」的結果；後者則肯定蘇領導防疫有功，防疫部分的滿意度突破5成。對此，蘇貞昌表示，民眾有不滿意的地方，會謙卑檢討，希望能做到大家都認為好。

針對美麗島電子報民調做出「不滿意度49%，高於滿意度46.8%」的結果，蘇貞昌說，行政院長這個工作非常的吃重，又是高耗損的位置，自己這2年來，和整個團隊大家一起努力、接受各界指教支持，因此能夠守住非洲豬瘟，防疫做到世界誇讚，台灣的經濟也是全世界許多國家極少數能正成長，並且在亞洲四小龍一直第1名，股市、各方面成績都非常的好，「在蔡總統領導下，我們會繼續努力」。

至於台灣民意基金會民調指出在防疫部分，滿意度突破5成，蘇貞昌說，台灣的防疫能夠成功，是因為國人同胞上下一心、同舟一命，中央、地方一起合作，大家都做到最好，才能滴水不漏，「看到國外防疫武漢肺炎衝擊，還發生了第二波疫情，所以台灣真的非常不簡單」。

「我也藉這個機會感謝國人同胞、地方政府大家的支持，同時也呼籲國人同胞，因為外國疫情非常嚴峻，而且隨時都會變化，大家絕不可掉以輕心。」蘇貞昌說，過年、年假、春節到來，各方面難免都會有各種家人群眾聚集，還請大家務必遵守防疫中心的要求，隨時戴上口罩，群聚的場合盡量減少，同時也務必做好保持社交距離。

蘇貞昌強調，只有大家每一步都很小心，並且配合防疫中心，不要亂了套，才能有自己的健康，家人的平安，國家才能繼續成為亂世中的福地。

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