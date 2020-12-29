江啟臣駁「神秘民調」：民進黨緊張得想分化國民黨團結

記者楊蕓／台北報導

國民黨遭爆流傳一份「神秘民調」，指國民黨主席江啟臣陷入領導危機，支持度甚至大輸前主席朱立倫3倍。對此，江啟臣29日受訪時駁斥這份民調，認為是有心人士要見縫插針，「可以理解執政黨也滿緊張的，看到國民黨聲勢上來，會用很多分化手段想要分化國民黨的團結。」

▲國民黨黨團大會後，主席江啟臣堵訪回應黨內流出「神秘民調」。（圖／記者屠惠剛攝）

週刊報導，國民黨內流出一份「神祕民調」，江啟臣尋求連任黨主席的支持度僅有18％，大輸前主席朱立倫3倍，讓黨內相當訝異，也突顯江啟臣身陷領導危機。

對此，江啟臣29日受訪時回應，他的了解智庫不會做黨內選舉的民調，智庫也跟他說沒有做，最近正在做萊豬議題、罷免的民調，如桃園的王浩宇等。

「這樣的報導讓人感覺捕風捉影、穿鑿赴會、動機可議。」江啟臣說，現在焦點應該是面對民進黨的一黨獨大、不顧民意，也是國民黨在野的共同目標，剛才黨團討論也聚焦在下會期、臨時會的議題，以及國民黨如何反應民意的問題，才是現在的焦點。

江啟臣強調，黨團幹部都很團結，若有心人士要見縫插針，國民黨不會上當，黨團很多幹部也認為過去這一會期相當團結，也打出氣勢，這部分民眾十分認同，「可以理解執政黨也滿緊張的，看到國民黨聲勢上來，會用很多分化手段想要分化國民黨的團結。」

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