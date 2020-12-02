2020台灣國際學生創意設計大賽　崑大視傳系榮獲國際設計組織特別獎

▲崑山科技大學視覺傳達設計系動畫作品《光撲撲》榮獲「國際設計組織特別獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球最大規模的國際學生設計競賽「2020台灣國際學生創意設計大賽」，今年從全球20377件作品中遴選出最具代表性的75件作品，台灣學生獲獎作品多達39件，崑山科技大學視覺傳達設計系動畫作品《光撲撲》榮獲「國際設計組織特別獎」，是中南部唯二獲得該獎項的私立科大。

崑大視傳系的動畫作品《光撲撲》，由江蓁蓀、王琪惠、方嘉翊、許巧穎、陳玟潔、蘇亮鍠等學生共同創作，陳淏煬助理教授指導，動畫故事講述一隻不斷逐光的瓢蟲，為了找尋光源，迷失在人類世界中的故事，藉以省思人生在追尋目標時，因希望所生的執念。該作品在數位動畫競賽類別中，以低於百分之三的得獎率脫穎而出，在22個國際設計組織評選下，由泰國創意設計中心所獲選，奪得「國際設計組織特別獎」， 頒發10萬元獎金與獎座。

該競賽由教育部高等教育司主辦，財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會及工業技術研究院贊助，自2010年起舉辦至今，已有每年平均超過66個國家的大專院校學生，超過800個設計系所參賽，被視為教育部將台灣設計能量推向國際的重要計畫。崑山科大能夠獲得，也顯示著視傳系在國內外競賽當中的創意能量，是足以與世界各路好手一較高下。



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