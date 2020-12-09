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崑大時尚學程攜手林韋君　「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀閃耀登場

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▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀，從幕後策劃、造型、走秀、影像拍攝、秀場燈光音響等，全由學生一手包辦，備受好評！

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「ImPerfect」時尚秀堪稱時尚學術界之創局，主要原因是高級珠寶及國外高級訂製服價格高昂、品牌形象強烈，通常會邀請專業模特兒及製作團隊執行，而本次秀展由林韋君親自帶領時尚學程師生執行，發揮落實校內所學，學生專業分工，串聯在地時尚產業合作的最好示範。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動與台南頂級精品婚紗店「愛情萬歲」及在地經營一甲子的珠寶銀樓「大裕金工」合作，廠商所提供的翡翠珠寶及國外設計師高級訂製服價值超過百萬。此外，部分禮服則由進修部四年級學生提供畢業作品，為明年的校外畢業展暖身。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「ImPerfect」秀展最精彩之處是時尚學程全體老師的投入，帶領學生在不同時尚專業領域發揮專長。林韋君帶領時尚學程專業模特兒的演出，幕前表演由黃曉君老師、葉芳妤老師、李佩芬老師分別負責主持、舞蹈、及聲樂演出，幕後則由陳怡君老師、陳佳詩老師、洪慶助老師及鄭智文老師負責服裝造型、燈光音響攝影及平面設計等工作。此外，業界老師李念慈專業噴槍彩妝及KENZO DESIGN髮妝團隊協助，一起帶領時尚學程的同學體驗時尚產業第一線的實務專業經驗。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大李天祥校長表示，時尚美學的領域極廣，舉凡服裝設計、彩妝造型、時尚展演、品牌企劃與行銷、時尚編輯、數位媒體影像拍攝，都屬於時尚產業密不可分的一塊。因此，專業時尚教育的養成相當重要，該校獲得教育部高教深耕高額補助，將會持續提供豐厚資源，為學生打造最強的競爭力。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，12月8日時尚學程學生，與國際名模林韋君共同完成「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時尚學程主任葉俊吾表示，本學程一再自我突破，帶領學生挑戰各種不同可能，讓他們有機會看見更好的自己。感謝系上所有老師的帶領與參與，他們發揮在業界及學術上的專業，順利完成這一場百萬大秀。


崑山科大時尚學程是國內唯一培養全方位專業時尚產業人才的科系，強調師徒制教學，根據不同學生的專業喜好、特質，培養學生走出一條屬於自己的時尚路，學生不僅有專業造型人才、也具備深厚的伸展台展演實力、時尚後台管理、燈光音響專業技術等，依據學生對時尚領域的偏好而適性養成。崑大時尚學程師生主導的「ImPerfect」高級珠寶訂製服精品秀，2021年2月也將於「愛情萬歲」婚紗店擴大演出，歡迎各界蒞臨指導。

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