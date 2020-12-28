台南市消防局研究發現無線電2大使用突破　應用火場通訊安全

▲台南市消防局邀請學者、專家群研究發現，無線電若與地面呈現水平方向，電波上下擴散易受樓板與天花板阻隔，是錯誤操作方式（右），應採垂直方向，電波向前後左右擴散，發送到戶外接收效果較好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2年前桃園敬鵬工業工廠爆炸大火，造成6名消防員殉職、1名消防員重傷不幸悲劇，監察院調查報告指敬鵬案當時受困消防員的無線電使用可能出問題，台南市消防局特邀請無線電通訊學者、專家，針對火場救災通訊問題進行兩階段研究，第1階段研究有兩大重要突破，有助於提升消防人員火場安全。

據了解，監察院報告指出，敬鵬大火案，桃園消防局火場指揮官有呼叫火場內受困消防員撤退，但火場外一直沒收到受困消防員無線電回覆的求救訊息，使得消防員在敬鵬平鎮3廠1樓受困3至7小時。

桃園消防局事後測試並推測可能是「無線電通訊蓋台、現場環境因素、內部人員通訊位置與無線電使用情形」造成訊息無法有效發出。此外，火場溫度動輒超過消防員手提無線電的60度C使用限制，監察院認為消防主管機關，要正視無線電使用溫度限制、影響指揮官搜救決策問題，必須檢討改進。

台南市消防局表示，打火兄弟深入火場，唯一與外界聯絡通信全靠無線電，但無線電在某些場所及使用條件下，有收發訊號的干擾與限制。消防局長李明峯為求解決此問題，邀請天線工程、熱力學學者成大航太所教授呂宗行、高雄科大光電所教授陳華明、空軍官校航電系副教授陳建宏、空軍航空技術學院機械科助理教授翁志遠及有通訊專長的義消蔡偉哲組成研究團隊，進行兩階段探討及實驗。

專家學者群在第1階段研究發現有兩大重要突破：第1，當救災人員在火場內以無線電呼叫MAYDAY（求救訊號）、在自救採取低姿態或趴臥姿勢時，胸前口袋無線電天線與地面呈現水平狀態，此時電波輻射為上下垂直擴散，易受樓板、天花板阻隔，對外發送到指揮官訊號困難或耗弱。此時，應將無線電天線調整成正確與地面垂直的方向，使電波輻射方向為前後左右擴散輻射，發送無線電訊號到戶外的傳送及接收效果較好。

第2是消防員進入火場之前，如何確認無線電天線功能是否正常？因肉眼無法辨別，常被大家忽略。南市有義消與消防員發現簡單測試方法，只要無線電靠近某1台灣製的簡易LED手電筒警示燈，接著按下無線電發話按鈕，LED手電筒警示燈出現閃爍燈號即表示電波訊號發送正常。



▲某一項台灣製LED手電筒紅色警示燈閃爍燈號，可用來偵測無線電發話功能是否正常。



消防局指出，台南市消防局各大、分隊都將配置1支，供值班人員及火場人員裝備器材管制站測試無線電正常才能攜帶進入火場，保障救災人員在火場內的生命安全。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯表示，台南市消防局災害搶救科是非常勇於嘗試面對各種問題、設法改善解決的團隊，搶救科長邱淵明帶領團隊與專家學者群針對無線電通訊障礙問題，發掘出通訊救災安全盲點，能讓打火兄弟進出火場通訊聯絡有多一層保障；接下來第2階段實驗會針對高溫、濃煙、有毒氣體與火場內隔間對無線電使用的影響性做研究，找出在高溫火場內使用無線電通訊的正確因應對策。

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