本土案例現　台北101首度取消跨年派對　新光三越跨年市集也不開了

▲台北101觀景台每年跨年，都會銷售在其內觀賞煙火的「震撼票」。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

就在耶誕節與新曆年跨年前夕，台灣出現本土新冠肺炎確診案例，加上該案例台北趴趴走與接觸多人，引起社會緊張，中央流行疫情指揮中心也宣布防疫升級，祭出跨年新五大防疫措施，台北101宣佈取消震撼票跨年派對，創下舉辦以來的首例，新光三越也宣布今年跨年市集因防疫正式取消。共有50多攤美食品牌受到影響。

台灣本土零感染在253天止步，適逢年末耶誕節、跨年活動之際，許多聚會、大型聚會與表演活動都準備舉辦，雖指揮中心表示各項跨年活動可照常，但要求國人出席戶外活動應全程戴口罩，且禁止飲食，各項室內活動也應落實實名制。

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台北101每年在跨年夜特別開賣的震撼票，也宣佈取消退費，成為舉辦跨年派對以來，首度取消的例子，位於信義區中心的新光三越信義新天地，原預計在12／31跨年當天下午4：00起至2021／1／1凌晨12：30期間，於香堤大道週邊舉行「搖滾跨年市集」，集結福旺號、添好運、小後苑、Chope Chope Eatery等超過50家餐飲品牌擺設外賣小吃攤，現已因防疫升級緣故，宣佈取消。

其他位於101高樓層的景觀餐廳，以及於新光三越內的餐飲跨年活動，包括WILDWOOD 絢彩微醺跨年派對，以及GB鮮釀啤酒餐廳跨年夜等，因可落實實名制與防疫相關規定，仍照常舉辦。

台北101表示，原跨年夜震撼票派對要銷售1000張，因應政府秋冬防疫專案，故減至開售700張門票，一人票價1,500元，提供DJ熱場、高空酒水、紀念品與相關派對遊戲等，在耶誕節前就全數售罄，但在12／22出現本土案例之後，防疫規格升高，經討論為了民眾安全，所以在12／23便開放公告，全數退票，目前已全部退費完成。