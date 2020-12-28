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高雄跨年壓軸300秒！大港煙火口徑16吋全台最威：7最佳觀賞點曝

▲高雄跨年煙火試射。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄跨年煙火試射。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「別人跨越一整年，我們跨越一世紀！」為告別疫情肆虐的2020年，並迎接高雄跨越打狗改名高雄的第100年，高雄市政府「2021跨百光年」系列活動在跨百倒數後，將施放長達300秒的大港花火，其中更包括口徑達16吋、尺寸為全台今年度跨年之最的大型煙火，並於27日晚間20時40分試打4發，掀起觀賞及討論熱潮。

▲高雄跨年煙火試射。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄跨年煙火試射。（圖／記者吳世龍攝）

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高雄跨百光年系列活動驚喜不斷，高市府表示，31日跨年夜將在跨百倒數後，壓軸施放達300秒的百年大港花火，除了參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更將沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置，絢麗的花火更代表著高雄港的築港歷程，以及即將邁進轉型後的美好前程。

▲高雄跨年煙火試射 。（圖／高市府提供）

▲高雄跨年呼籲民眾必須全程戴口罩 。（圖／高市府提供）

高市府指出，百年大港花火更前所未見地在高雄港區施放，推薦搭乘捷運、輕軌，或是渡輪， 至愛河灣高雄流行音樂中心鯨魚堤岸、海豚步道、苓雅寮舊鐵橋、亞洲新灣區所在的高雄港沿岸，或前往英國領事館、壽山忠烈祠、旗後燈塔，也是很好的觀賞地點。

市府呼籲觀賞民眾搭乘輕軌到C10光榮碼頭站或C11真愛碼頭站，或搭乘其他大眾運輸工具前往，並遵守「全程戴口罩」、「觀賞區禁止飲食」的防疫規定。高市府由衛生局、警察局與文化局組成的「快速反應隊」，也將機動進行勸導、稽查，希望參與民眾都能配合，也遵守防疫規定，務必全程戴口罩，且在觀賞區除了補充水分外，全面禁止飲食，若勸導不聽者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

此外，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間的民眾，也不要違規外出參加，否則將依相關罰則處置；有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀時，也請不要參加大型聚會活動，全面落實各項防疫工作，降低社區傳播風險，共同守護自身及他人的健康，進而維護得來不易的防疫成果。

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