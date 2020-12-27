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鬍鬚張貼「台灣豬標章」賣進口豬　高嘉瑜：陳吉仲不用道歉嗎？

▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

萊豬即將進口，台灣豬標章之亂至今未解。魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」張貼台灣豬標章，卻販售使用西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，已緊急下架商品；標榜台灣豬標章的鍋貼連鎖店「八方雲集」則傳出部分店家使用進口豬肉。對此，民進黨立委高嘉瑜批評，陳吉仲不用道歉嗎？

高嘉瑜27日在臉書表示，傳統市場、超市、大賣場、小吃店、便當店，台灣豬貼紙隨處可見，業者只要自行上網下載列印，台灣豬貼紙愛貼多少張就貼多少張，業者戲稱貼春聯，消費者卻產生疑惑；根據官方說法，台灣豬貼紙是讓店家自主管理，清楚標示販售的豬肉是國產豬，也就是說，是不是真的賣台灣豬，看業者良心，政府不需負責任，民眾自求多福。

▲▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

高嘉瑜認為，台灣豬貼紙已經夠亂，連台灣豬標章也出現業者貼台灣豬賣進口豬的亂象，台灣豬標章是農委會委託中央畜產會推動的政策，證明業者使用的豬肉、豬直接可食用部位，以及加工製品的主原料，一定都是台灣豬肉，台灣豬標章必須透過申請、審核（必要時可以實地抽檢查核）、認證、簽約等嚴謹的行政流程，才能核發給業者，不像台灣豬貼紙隨便可以下載、列印、張貼，因此，官方說法為台灣豬標章掛保證，只要去貼台灣豬標章的店家用餐，保證不會吃到進口豬。

▲鬍鬚張滷肉飯 。（圖／記者黃士原攝）

▲鬍鬚張 。（資料照／記者黃士原攝）

高嘉瑜提到，這樣的保證仍破功，台灣餐飲業具龍頭指標象徵的鬍鬚張、八方雲集兩家連鎖餐飲，分別傳出部分產品使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，更離譜的是，取得台灣豬標章，卻貼台灣豬賣進口豬，這不是欺騙消費者？陳吉仲宣稱台灣豬標章必須包括豬肉可食部分、原料都必須是百分之一百的國產豬，現在台灣豬標章的百分之一百的純度不見了，對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，陳吉仲難道不用道歉嗎？

▲▼立法院財政委員會-陳吉仲。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳吉仲。（資料照／記者周宸亘攝）

有關核發鬍鬚張台灣豬證明標章，中央畜產會說明，業者於申請台灣豬證明標章時聲明「各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有作為店內燒肉便當等一至二項餐食『專用』原料之庫存西班牙豬肉，預計於明（110）年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉」，有鑒於此，核予業者台灣豬標章。畜產會也強調，將強化業者資格審查。

陳吉仲26日表示，日前立法院通過的9項行政命令，其中一個是針對豬肉和豬肉製品清楚標示的相關規範，12月底前全是試辦，但業者1月1日起貼了台灣豬標章，豬肉跟豬肉可食部位、主原料都要是國產豬，若標示不實被農委會查到，依衛福部的標示不實處罰4萬元至400萬元。

至於八方雲集，農委會副主委黃金城表示，八方雲集部分店家確實有採用進口豬，農委會已輔導該業者，若混有國產豬、進口豬，就先不要貼台灣豬標章。

 

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