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民眾黨中央委員須1年募100萬　柯文哲：盼選出有組織經營能力的人

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於2021年1月選出15名中央委員，但由於擔任1年中央委員須對外募款100萬元，引發基層黨代表質疑門檻太高、向財團靠攏。對此，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，是因為希望選出在地方上有組織經營能力的人。

柯文哲27日出席民眾黨嘉義總服務處開幕茶會，被問到關於中央委員須募款100萬元，柯文哲回應，這得先聲明，由於當選以後的人得去募款，所以希望選出一個在地方上有「組織經營能力」的人，且並不是先募100萬元出來才能當選，「這邏輯不一樣。」

關於有外界質疑中央委員募款100萬元，是向財團靠攏的開始，也讓原本想選的人不敢選。柯文哲強調，這並不是個人捐款，而是希望中央委員具有個人和地方組織經營能力，也希望民眾黨設立後能有擴張能力，所以得有經營跟組織的能力。

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