國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

▲國民黨指控台灣豬標示一國多制。（圖／取自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口倒數，政府現行有「台灣豬貼紙」、「台灣豬標章」讓消費者選購肉品，國民黨27日就提出，豬肉標示ㄧ國多制，有衛福部發行、農委會發行兩款，並抨擊現行農委會胡亂審核、隨便亂發標章，也沒有能力稽查，民眾拒吃萊豬全靠運氣，標示不明與逼全民吃萊豬有何不同？

因應萊豬進口，衛福部日前統一印製供批發商自行運用的兩款「台灣豬貼紙」，其中圓形綠底金字為台灣豬，這款貼紙無需申請，除在各傳統市場發放外，經濟部官方網站，也提供下載使用。

而農委會則推出「台灣豬標章」，這款需要經過申請，符合可溯源的條件才會獲得；另因「台灣豬貼紙」 以及「台灣豬標章」的樣子太過相近，同樣有綠金色配色、台灣豬字樣引發搞混。

對此，國民黨今天在臉書批評，標示不明就是逼全民吃萊豬，民進黨從宣佈開放萊豬，四個月來不斷宣傳，「認明標章就可以自由選擇」，但真的是這樣嗎？

國民黨說，才僅僅兩天標章就開始出現問題，因為政府不斷宣導要認明「台灣豬標章」，讓業者人人自危，而農委會胡亂審核、隨便亂發，也沒有能力稽查，最後只能靠民眾自求多福，拒吃萊豬全靠運氣，哪能自由選擇？

國民黨提到，還有ㄧ國多制的台灣豬標章，有衛福部發行、農委會發行，農委會要審核、衛福部卻可在網路上自行下載，完全考驗政府事後稽查的能力。

國民黨質疑，全國肉攤、小吃店、食品加工業者林立，難保業者存有僥倖心態、違法標示，未來等到政府稽查，又有多少萊豬已經被不知情的民眾吃下肚？必須再次重申「沒能力管理，就不應該開放！」標示不明與逼全民吃萊豬有何不同？