　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

▲▼國民黨指控台灣豬標示一國多制。（圖／取自國民黨臉書）

▲國民黨指控台灣豬標示一國多制。（圖／取自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口倒數，政府現行有「台灣豬貼紙」、「台灣豬標章」讓消費者選購肉品，國民黨27日就提出，豬肉標示ㄧ國多制，有衛福部發行、農委會發行兩款，並抨擊現行農委會胡亂審核、隨便亂發標章，也沒有能力稽查，民眾拒吃萊豬全靠運氣，標示不明與逼全民吃萊豬有何不同？

因應萊豬進口，衛福部日前統一印製供批發商自行運用的兩款「台灣豬貼紙」，其中圓形綠底金字為台灣豬，這款貼紙無需申請，除在各傳統市場發放外，經濟部官方網站，也提供下載使用。

而農委會則推出「台灣豬標章」，這款需要經過申請，符合可溯源的條件才會獲得；另因「台灣豬貼紙」 以及「台灣豬標章」的樣子太過相近，同樣有綠金色配色、台灣豬字樣引發搞混。

對此，國民黨今天在臉書批評，標示不明就是逼全民吃萊豬，民進黨從宣佈開放萊豬，四個月來不斷宣傳，「認明標章就可以自由選擇」，但真的是這樣嗎？

國民黨說，才僅僅兩天標章就開始出現問題，因為政府不斷宣導要認明「台灣豬標章」，讓業者人人自危，而農委會胡亂審核、隨便亂發，也沒有能力稽查，最後只能靠民眾自求多福，拒吃萊豬全靠運氣，哪能自由選擇？

國民黨提到，還有ㄧ國多制的台灣豬標章，有衛福部發行、農委會發行，農委會要審核、衛福部卻可在網路上自行下載，完全考驗政府事後稽查的能力。

國民黨質疑，全國肉攤、小吃店、食品加工業者林立，難保業者存有僥倖心態、違法標示，未來等到政府稽查，又有多少萊豬已經被不知情的民眾吃下肚？必須再次重申「沒能力管理，就不應該開放！」標示不明與逼全民吃萊豬有何不同？

ET快訊
快訊／梁靜茹唱一半「情緒崩潰癱地」　哭到站不起來
男被當垃圾袋輾斃　司機「0肇責」家屬怒了
網紅「掉入冰川身亡」　個人帳號發訃聞
太妍爆熱戀Ravi　「3天2夜約會紀錄片」曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

國軍考績丙上以下汰除！作業38天縮短至7天　110年1月起實施

國民黨團交換禮物趴　林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

有英鬥陣！蔡英文探班青山宮八將團練　盼社會與信仰相互理解

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了！　「男友我追來的」

對美國萊豬完全不設防　柯文哲：對核食定一堆條件「日本會不爽」

蔡英文擴編4少將　賴清德警衛主任謝靜華健走完成體測升將官

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

國軍考績丙上以下汰除！作業38天縮短至7天　110年1月起實施

國民黨團交換禮物趴　林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

有英鬥陣！蔡英文探班青山宮八將團練　盼社會與信仰相互理解

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了！　「男友我追來的」

對美國萊豬完全不設防　柯文哲：對核食定一堆條件「日本會不爽」

蔡英文擴編4少將　賴清德警衛主任謝靜華健走完成體測升將官

唐嫣「短髮紅唇」氣場強　時髦瀏海一甩「高髮線」困擾

可以邊射精邊噴尿？泌尿醫曝「驚人答案」　1神秘部位是關鍵

隊史頭一遭！世新男女籃雙獲佳績　預賽皆排名第一

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　暴哭到站不起來...觀眾超心疼

《角頭》男星片場「直接露鳥」！曾莞婷曝「入浴養眼戲」內幕

申惠善《哲仁王后》跳BLACKPINK助攻！收視創新高緊追《德魯納》

九暘「打不贏就加入」　併入聯發科寬頻通訊部隊

梁靜茹男友「超甜蜜情書」首度曝光❤️　「12字告白文」藏肉麻細節

陸網紅「西藏探險王」掉入冰川身亡！攀登失手「永遠留在最愛瀑布裡」

台中正妹買2隻螃蟹被開「千萬發票」！網看實收現金傻了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇：我來買單！

蔡英文擴編4少將　謝靜華健走完成體測升將官

標章之亂　高嘉瑜：陳吉仲不用道歉？

北市3970人丟飯碗　這行業佔最多

國軍考績丙上以下汰除　明年1月起實施

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了

藍營上街頭！拚50萬份反萊豬連署書

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

立院便當明年起擬附肉品來源　藍委：左手表決右手打臉

柯：誰決定紐機師居檢3天、5天？

吳思瑤遭爆關說醫材　羅智強：有事推助理

12月闖23天！共機上午再侵我西南空域　累積廣播驅離59次

更多熱門

相關新聞

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

萊豬即將進口，台灣豬標章之亂至今未解，傳出有店家肉品非使用台灣豬，卻張貼政府認可標示。對此，國民黨立委賴士葆抨擊，政府還好意思再宣導「有政府請安心」的口號嗎？業者貼了台灣豬未必就是真正的品質保證，食藥署存在的功能意義何在，為什麼允許店家掛羊頭賣狗肉欺騙消費者？

林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

對美萊豬不設防　柯：日本會不爽

對美萊豬不設防　柯：日本會不爽

萊豬進口倒數４天　侯友宜：拜託中央趕快標示吧

萊豬進口倒數４天　侯友宜：拜託中央趕快標示吧

侯友宜：讓民眾選擇吃不吃萊豬是總統強調的

侯友宜：讓民眾選擇吃不吃萊豬是總統強調的

關鍵字：

國民黨民進黨萊豬台灣豬標章

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

陳建州深夜連續道歉4次！

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面