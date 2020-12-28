台灣豬標章破功　孫大千：比不上一張Hello Kitty貼紙

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

萊豬叩關倒數，台灣豬標章之亂至今未解，近來爆出知名滷肉飯連鎖店「鬍鬚張」貼台灣豬標章，卻販售使用西班牙豬肉的紅麴燒肉便當。對此，國民黨前立委孫大千諷刺，還沒上路就先破功，失去了民眾的公信力，台灣豬標章恐怕還比不上一張Hello Kitty的貼紙。

孫大千28日在臉書指出，民進黨必須面對人民說清楚4個問題包括，第一、這種「防君子不防小人」的設計怎麼可能會杜絕黑心廠商？第二、在廠商和業者申請台灣豬標章的過程中，如何保證沒謊報不實，從中作假？

第三，台灣涉及豬肉的各色餐點和加工製品成千上萬，政府如何全面清查？人力資源和經費預算從哪裡來？第四、政府明明可以從源頭開始，用更為嚴謹的方式來進行管理，為什麼刻意擺爛放水，只用一張貼紙來糊弄人民？

有關核發鬍鬚張台灣豬證明標章，中央畜產會說明，業者於申請台灣豬證明標章時聲明「各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有作為店內燒肉便當等一至二項餐食『專用』原料之庫存西班牙豬肉，預計於明（110）年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉」，有鑒於此，核予業者台灣豬標章。畜產會也強調，將強化業者資格審查。

陳吉仲26日表示，日前立法院通過的9項行政命令，其中一個是針對豬肉和豬肉製品清楚標示的相關規範，12月底前全是試辦，但業者1月1日起貼了台灣豬標章，豬肉跟豬肉可食部位、主原料都要是國產豬，若標示不實被農委會查到，依衛福部的標示不實處罰4萬元至400萬元。