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社會 社會焦點 保障人權

「我對廢氣比較敏感」掰為健康紅燈越線　騎士下場出爐！

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓騎士今年3月18日行經新北市新店區建國路與復興路口，因為違規紅燈越線挨罰900元，他聲稱自己對汽機車廢氣比較敏感，為了健康著想才會越線，希望法官撤銷罰單。不過，新北地院法官認為人民有遵守法規的義務，任意違規自應受罰，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

判決書中提到，黃男3月18日上午8時許騎車行經新北市新店區建國路與復興路口，卻在停等紅燈時越線，結果被其他民眾持行車紀錄器影像資料向警方提出檢舉，因而吃上一張900元罰鍰的紅單，他不服挨罰，於是提出行政訴訟。

「我對廢氣敏感」掰為健康越線　騎士下場出爐（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

黃男主張，之所以會越線是因為他的鼻子對菸味及汽機車廢氣比較敏感，不喜歡停在大型車及其他機車的後面或旁邊，「我騎車紅燈越線的確屬實，但旁邊的機車廢氣我覺得會對我以後長遠的健康造成潛在威脅，加上我現在因為受不了日益嚴重的空汙，已經改成搭捷運上下班了」，希望法官能審慎評估，撤銷這張罰單。

新北市政府交通事件裁決處則強調，從民眾的檢舉影片中可以清楚看到路口號誌燈已經亮起紅燈，黃男卻騎車越過停止線及斑馬線才停下，況且他是領有合法駕照的人，也自認行為的確違規，依法開罰並無不妥。

新北地院法官認為，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第170條第1項、第2項規定，停止線就是用以指示行駛車輛停止的界線，車輛停止時不得超過該線，而黃男紅燈越線確實違規，加上人民有遵守法規的義務，他聲稱對廢氣過敏，顯然不構成阻卻違法事由，恣意違規自應受罰，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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