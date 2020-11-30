騎車遇警拿出「大客車駕照」秒噴6000元　騎士結局神逆轉

記者黃翊婷／新北報導

陳姓男子今年6月12日騎機車載前妻外出，在台北市民生西路與寧夏路路口被大同警分局警員攔查，於是拿出大客車駕照接受檢查，結果被以「機車駕照已遭吊銷」為由開罰6000元，心生不滿，因此提出行政訴訟，最終逆轉獲新北地院法官判准撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲警員發現陳男的機車駕照已經被吊銷。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

陳男在判決書中主張，當日警員攔下他並要求出示駕照，馬上配合拿出大客車駕照，「他說我這張是大客車駕照，我回答是的」，接著警員用手持電腦查詢，發現他的機車駕照吊銷期限至2017年4月7日，明明早就過了期限，卻沒有去重考，因此依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款開罰6000元罰鍰。

陳男認為，雖然《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款規定遭吊銷、註銷駕照者，禁止駕駛小型車或機器腳踏車，但沒有明文註記不可再適用同條例第22條第1項第4款，「領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，駕駛重型機器腳踏車，處1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛」，這兩項條款模糊矛盾，經過多次修改法規都未加上明文註記，就算警方要罰，也應該依照第二條開罰1800元至3600元，而非6000元，越想越不服氣，這才決定提告請求法官撤銷罰單，替自己討回公道。

▲陳男領有大客車駕照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

新北市政府交通事件裁決處答辯，陳男原本考有機車駕照，因為酒駕遭吊照3年，但限制期限已過，他卻沒有重新考取駕照，根據交通部2018年1月17日交路字第10750006461號函令所指，他受到吊照限制，不得以持有大客車駕照為由騎機車，當然也適用處罰條例第21條第1項第4款，本處據以裁決並無違誤。

不過，新北地院法官認為，《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款駕駛執照經吊銷、註銷者，是指「機車駕照」且未領有小型車或以上之駕駛執照者，而陳男在案發之前就領有大客車駕照，至今未經吊銷，因此不適用該條文，警方裁罰6000元的確有誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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