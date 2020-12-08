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社會 社會焦點 保障人權

闖紅燈11秒立即收1800元罰單　騎士嫌警「Z寫得像E」結局出爐

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記者黃翊婷／新北報導

劉姓男子今年8月8日晚間6時許騎車行經新北市長榮路與永平街口，因為闖紅燈被蘆洲警分局三民派出所警員攔下，挨罰1800元罰鍰並記違規點數3點。他不滿提出行政訴訟，抗議路口號誌燈沒有倒數讀秒設備，警員罰單還寫錯字，但並未獲得新北地院行政訴訟庭法官採信，日前被判駁回告訴。

闖紅燈挨罰1800元，騎士提告嫌警罰單寫錯字。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

劉男在判決書中主張，當天他騎機車由永平街往環堤大道方向前進，行經長榮路路口時，超越停止線的時候仍是綠燈，騎到一半卻變成黃燈再變成紅燈，讓他停下來也不是，退回去也不是，只好快速通過路口，結果就被在東西向等紅燈的警員撞見，因此吞下一張1800元的闖紅燈罰單。

劉男認為，事發路口的號誌燈沒有倒數讀秒設備，「我通過停止線時綠燈還是亮的，誰能判斷燈號改變時，有沒有足夠時間騎到對面」，如果這樣也要罰，實在難以讓社會大眾信服；此外，警員開立的罰單錯誤百出，不僅把英文字母Z寫得像E，連到案處所機關也寫錯，想調閱監視器畫面也被警方一語帶過，這才決定提告希望法官斟酌審理。

▲▼瑪莉亞颱風,工程單位修復損壞交通號誌,紅綠燈,颱風天。（圖／記者季相儒攝）

▲劉男認為路口號誌燈沒有倒數讀秒設備，騎士根本不知道要怎麼判斷時間夠不夠。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口號誌燈）

不過，新北市政府交通事件裁決處出示監視器畫面打臉，證明劉男通過路口時號誌燈已經轉為紅燈2秒了，卻還堅持要通過，他是合法考領駕照、有正常智識程度的成年人，應該知道也應該確實遵守交通法規，警員依法開罰並無不妥。

新北地院行政訴訟庭法官勘驗監視器畫面，發現在晚間6時56分57秒騎士出現在錄影畫面中，接著2秒鐘後路口號誌轉為紅燈，再經過5秒鐘，橫向車輛開始行駛，同時警員出現並右轉尾隨11秒攔停騎士，而該路口號誌燈的黃燈僅3秒、全紅2秒，經過交互比對確認劉男是在紅燈亮起後才超越停止線，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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