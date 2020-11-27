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單親媽勒死2孩遭判死　許常德：法官素質不提升，判決可能是造業

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▲▼涉嫌灌藥殺害兒女的單親媽被戒護送返警局。（圖／記者陳豐德攝）

▲涉嫌灌藥殺害兒女的單親媽被戒護送返警局。（圖／記者陳豐德攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年2月，新北市30歲吳姓單親媽在摩鐵下藥，將8歲、6歲的一雙兒女迷昏勒斃，接著自己服藥輕生，最終吳女倖存，新北地院25日判處單親媽死刑；但吳女的辯護律師強調，吳女被經濟跟生活壓力逼上絕路，事後向法官請求死刑，想去陪孩子們，竟遭批冷血沒有悔意，「試問要怎樣才叫有悔意？」

事件一出，引發外界一陣譁然，對此，知名音樂人許常德也在粉絲專頁「許常德的地下手記」提到這件事，指出單親媽媽勒死兩個孩子被判死刑，法官說她毫無悔意泯滅人性，「聽到這樣的理由，也許這位媽媽會鬆了一口氣。」因為真的要泯滅人性，只要遺棄孩子就好，不用扛了七年、累到絕望再下毒手。

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他認為，法官沒有能力去看事件的源頭，結論當然就是簡單、冷酷，直言「法官的素質不提升，每個判決都可能在造業，這點對他們很不利。」貼文馬上引發鍵盤戰，就有網友留言「媽媽，我還想活……不用替我決定。」

但許常德也忍不住為單親媽發聲「媽媽已被逼到不忍心孩子活受罪，因為孩子不可能什麼資源都沒有就能活下來」、「不能期待每個人都這麼堅強，黃博煒從小到大有家人的愛的支持和自己的樂觀。每個人的命運配備不同。」點出這是需要關心的問題，不是簡單批判的問題。

 

單親媽媽勒死兩個孩子被判死刑 法官說她毫無悔意泯滅人性 聽到這樣的理由 也許這位媽媽會鬆了一口氣 其實真要泯滅人性只要遺棄孩子就好 不用扛了七年累到絕望再下毒手 法官沒有能力去看事件的源頭 結論當然就會這麼簡單與冷酷 法官的素質不提升 每個判決都可能在造業 這點對他們很不利

許常德的地下手記發佈於 2020年11月26日 星期四
ET快訊
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