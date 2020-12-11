強風吹過6F陽台…木板掉下「砸死輪椅嬤」！租客遭起訴判決出爐

▲新北地院法官考量，梁男已與被害者家屬達成和解，因此予以緩刑。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市中和區一名梁姓男子（53歲）2016年11月起於中正路承租一處6樓公寓，不料2018年7月間，一陣強風吹來將梁男放置在陽台的木板吹落，碰巧印尼籍看護西娣推著李陳姓老婦準備走進騎樓，掉落的木板不偏不倚砸中阿嬤，導致她頭部外傷、顱內出血身亡。新北地院審酌，考量梁男事後已與死者家屬達成和解，因此予以緩刑2年，以啟自新。

判決書指出，2018年7月間，梁男在租屋處陽台放置木板，但卻疏於安全管理，導致該月3日中午11時許，一陣強風打來當場將木板吹落，碰巧當時看護西娣推著李陳姓阿嬤經過，正準備進入騎樓時，掉落的木板重重砸中阿嬤頭部，致其頭部外傷、顱底骨折、顱內出血，經送醫搶救後，仍因中樞神經性休克宣告死亡。

事後梁男遭檢方依過失致死罪提起公訴，新北地院審理時，梁男對於犯行坦承不諱；法官認為，梁男因一時疏忽而致阿嬤枉送寶貴生命，造成家屬無法彌補之傷痛，所為應予非難，惟其事後已與死者家屬達成和解，考量梁男犯後態度尚佳，且被害者家屬也同意給予緩刑，梁男經此教訓後已足收警惕之效，應無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，以啟自新。