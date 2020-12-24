探親抓包老婆「夜晚的祕密」　最衰人夫被放生5年神反擊

記者黃翊婷／新北報導

陳姓男子與吳姓妻子婚後分居新北、台南兩地，有空就會南下探望，2015年3月間前往台南租屋處找人，意外抓包妻子整夜未歸，兩人為此大吵一架，他卻慘被「放生」整整5年，實在忍無可忍，這才決定訴請離婚，最終也獲得法官裁准。

陳男在判決書中主張，和妻子是在2011年11月間結婚，婚後兩人分居新北、台南兩地，他時常會去台南探望，最後一次相見是在2015年3月間，「我到租屋處找人，她卻直到隔天早上才回家，我們因此發生爭執，等到我再次前往台南的時候，她早就已經搬走了，電話也聯繫不上，連岳父、岳母也不知道她到底跑到哪裡去了」。

▲陳男前往台南探親，意外發現老婆的「祕密」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

陳男無奈表示，從2015年3月算起，妻子搬家並斷絕聯繫已經超過5年，親友都找不到人，考量到夫妻倆現在已經沒有婚姻之實，這才決定訴請離婚。對此，吳女經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。

陳母證稱，大多數情形都是兒子南下找媳婦，媳婦一年大概只會北上1、2次，人不見了之後，她和女兒曾前往台南幫忙尋找，可惜打電話都沒人接聽，直到現在依舊行蹤不明，「已經完全聯絡不上了。」

新北地院法官認為，吳女並未對丈夫的指控提出任何異議，可見上述主張應該都是真的，考量到她無故斷絕聯繫長達5年，兩人的婚姻關係已經出現難以挽回的破綻，加上是女方的可歸責程度比較大，最終裁定准許丈夫的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。