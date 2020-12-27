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雪梨跨年倒數還未定！郊區海灘疫情連爆　最快明宣布是否舉辦

▲▼ 澳洲雪梨疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社墨爾本27日綜合外電報導

雪梨的疫情持續延燒，讓超過25萬人身處封鎖之中，但這澳洲最大的城市仍在等待消息，看是否有任何跨年的活動能獲准進行。

新南威爾斯州（New South Wales）出現7個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例，其中6例與雪梨北部郊區海灘爆發的疫情有直接關連，當地正執行居家令，預計持續到30日為止。目前已有122人染疫。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在記者會中說：「我充分意識到，愈接近跨年夜，我們關在家裡的日子持續增加，失望的情緒日益高漲。」

「我們希望能在明天或是最晚在後天，能針對跨年夜和接下來幾週的情況，給各位一些明確的資訊。」

▲▼ 澳洲雪梨疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

過去跨年的倒數活動都在雪梨等大城市舉行，在南半球的夏天時刻展開烤肉會，在都市裡的公園、海灘等地舉辦派對、聚會等活動。

但疫情使許多計畫陷入混亂之中，當局的焦點都放在平息死灰復燃疫情的措施上。

藉由關閉邊境、封鎖、大規模篩檢、維持社交距離等措施，澳洲在疫情期間的防疫表現，優於大多數已開發國家，提報的確診人數不到2萬8300人，染疫身故的人數為908人，疫情較嚴重的地方是在維多利亞州（Victoria）。

維多利亞州緊鄰新南威爾斯州，是澳洲人口第2多的州。維州首府墨爾本是該國之前的疫情熱區，嚴峻的封鎖已經持續好幾個月。今天，墨爾本已連續58天沒有出現社區感染病例，也沒有染疫喪命的案例。

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