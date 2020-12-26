澳洲名廚堅稱「新冠肺炎是騙局」　百萬粉專遭永久刪除

▲澳洲名廚Pete Evans堅稱新冠肺炎是「騙局」。（圖／取自Pete Evans官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球肆虐，造成近8000萬人感染、逾174萬人死亡，英國近日甚至出現變種病毒。不過澳洲名廚伊凡斯（Pete Evans）卻仍認為疫情是場騙局，還經常在臉書質疑相關消息，為了避免這些假資訊影響民眾，臉書已永久刪除他的臉書粉專。

據澳洲廣播公司《ABC》報導，伊凡斯經常在粉專上公開質疑有關新冠肺炎、疫苗和科學界的官方消息，多次發表反對疫苗及戴口罩的文章，還聲稱新冠病毒是場「騙局」，有鑑於他的粉專有有上百萬粉絲，可能會影響他人對疫情有錯誤認知，因此臉書永久刪除了他的粉專。

臉書發言人表示，臉書對疫情相關內容有明確政策，不允許任何人分享可能導致人體傷害的錯誤消息，但伊凡斯一再無視禁令才出此下策。

伊凡斯的公司還在臉書直播，推銷過一款名為BioCharger的設備，聲稱可以用來治療新冠肺炎，但實際上毫無醫學根據，因此在4月期間，被澳洲醫療用品管理局開出超過2.5萬美元（約新台幣70萬）的罰單。

其實，他的爭議事件不只一樁，之前還曾在臉書PO出新納粹符號，讓和他長期合作的出版商在11月宣布終止合作，多家合作零售商也拒絕販售伊凡斯旗下產品，包括Big W、Coles、Dymocks、Kmart和Booktopia等知名品牌在內，雖然他後來否認自己是有意使用該符號，但於事無補。

伊凡斯近十年都在《我的廚房我做主》擔任評審，因此觀眾對他相當熟悉，不過他同時也是個知名的陰謀論者，雖然現在臉書被刪了，但他的Instagram帳號仍持續經營中。