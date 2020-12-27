　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神鬼先知驚世預言2021大動盪！殭屍統治地球、超級戰士拯救人類

▲▼預言家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲諾查丹瑪斯400多年前的預言，再次引發關注。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

法國最有名的星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）雖然早在1566年就離世，但是他所寫的預言書《諸世紀》（原名《百詩集》）卻因數度成功預測歷史大事而流傳至今，其中包括法王亨利二世之死、法國大革命、希特勒崛起以及911事件等。近日英國《鏡報》就整理了諾查丹瑪斯對於2021年的六大預言，並分析了預言中可能帶有的含意。

1、殭屍啟示錄

根據諾查丹瑪斯在《諸世紀》的說法，2021年會有一名來自俄羅斯的科學家製造一種生物武器，而這個武器會製造出一種可怕的病毒，使人類變成殭屍，進而滅絕。他寫道，「年輕人越來越少，半死不活以成就新的開始。因為怨念而死亡，他會使他人綻放光芒。在一個崇高的地方會發生大災難。許多父母死於無盡的悲傷中，哀悼中的婦女，她是萬惡的怪物，將毀滅整個世界。」

南蘇丹飢荒,south sudan（圖／達志影像／美聯社）

▲諾查丹瑪斯稱，2021年發生的飢荒，規模將會超越以往。（示意圖／達志影像／美聯社）

2、聖經中的飢荒

《諸世紀》中提到，地球在2021年將會遭遇聖經中所描述的大饑荒。而這也與諾查丹瑪斯的另一個世界末日預言相關，他曾說，世界末日將會發生在越來越頻繁的地震災害與病毒傳播之後，而兩者都發生在2020年。諾查丹瑪斯寫到，2021年的大飢荒規模極大，是全世界前所未見的。

諾查丹瑪斯說，人類在經歷巨大的災難後，將面臨更嚴峻的災難，「巨大的原動力將會重建這個時代：雨、血、奶、飢荒、鋼鐵以及瘟疫，是天堂的火焰，是一顆長期運行的火花。」

3、太陽風暴

諾查丹瑪斯寫道，巨大的太陽風暴將會在2021年對地球形成巨大的破壞。在諾查丹瑪斯的年度星座運勢中，他提到，「我們將看到海水漲起，地球沉沒。」

他也提到，隨著災難開始在全球各地發生，會有大規模的移民出現，生活在地球上的人們將開始搶奪僅剩的自然資源，進而引發全球戰爭。

▲▼ 隕石。（圖／翻攝自美國NASA官網）

▲寓言中也提到，地球將會遭到撞擊。（示意圖／翻攝自美國NASA官網）

4、地球遭小行星撞擊

諾查丹瑪斯說，地球不但會遭到彗星撞擊，還有可能導致大量的自然災害。他寫道，「人們在天空中看到火焰與長長的火花。」

事實上，美國太空總署NASA也正在監測天空中是否會發生撞擊，特別是有可能在2021年5月6日撞上地球的小行星2009 KF1。

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲寓言中提到，「西部將會發生大地震」，許多人都認為地點將會是美國加州。（示意圖／免費圖庫pxhere）

5、加州大地震

諾查丹瑪斯預言，美國將會發生一場大地震，而根據後人解讀，大地震發生的地點很有可能就在加州，發生時間則是會在2021年11月25日。他在書中寫道，「傾斜的公園，巨大的災難，穿越整片西部土地和倫巴底的船，船上的大火、瘟疫以及囚禁。水星在射手座，土星在衰落。」

▲▼澳軍在阿富汗對抗塔利班時，殺害39名無辜平民。（圖／路透）

▲預言寫道，人類將會依靠腦部植有晶片的超級戰士拯救世界。（示意圖／路透）

6、士兵的腦部被植入晶片

諾查丹瑪斯預言，2021年晶片將會被植入軍人的腦部，以提升作戰能力。他說，這些超級戰士將會領導武裝部隊，拯救人類。

►聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
3個月噴160萬！「精品無限買」換分手　癡情男：沒發生過關係
神鬼先知驚世預言2021大動盪！這國有強震、殭屍統治地球
西門馬尾妹「舉牌徵乾爹」加LINE實測曝光！網揭背後真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

日本男機師染「變種病毒」傳給家人　專家：恐再增感染者

譚德塞轟全球目光短淺！急喊汲取教訓：新冠不是最後一場疫情危機

南韓恐「封城」！新冠單日增970例確診...老翁疑染變種病毒死亡

英媒：牛津新冠疫苗最快4日開打！　政府緊急澄清

歐盟國今開打新冠疫苗　德國匈牙利提前偷跑！101歲奶奶率先接種

神鬼先知驚世預言2021大動盪！殭屍統治地球、超級戰士拯救人類

英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」　報酬15萬

失業救助到期！川普拒簽25兆元疫情紓困案　1400萬美國人將斷炊

加拿大恐爆本土感染！「超強變種病毒」首現2例　無已知旅遊史

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

日本男機師染「變種病毒」傳給家人　專家：恐再增感染者

譚德塞轟全球目光短淺！急喊汲取教訓：新冠不是最後一場疫情危機

南韓恐「封城」！新冠單日增970例確診...老翁疑染變種病毒死亡

英媒：牛津新冠疫苗最快4日開打！　政府緊急澄清

歐盟國今開打新冠疫苗　德國匈牙利提前偷跑！101歲奶奶率先接種

神鬼先知驚世預言2021大動盪！殭屍統治地球、超級戰士拯救人類

英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」　報酬15萬

失業救助到期！川普拒簽25兆元疫情紓困案　1400萬美國人將斷炊

加拿大恐爆本土感染！「超強變種病毒」首現2例　無已知旅遊史

最強寒流跨年冰封全台！「體感-1度」地區曝　信義區冷爆體感3度

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

療癒到炸！史努比最新夢幻周邊來了　燈芯絨杯提、漁夫帽超欠搶

遲來的開幕戰還是贏！　雷霆SGA狂飆1.4秒準絕殺獵黃蜂

男生30歲不會開車「難找雙北外工作？」吸熱論　他嘆：還要學手排

康康血管阻塞42%暈眩斷片「癱軟在輪椅上」：差點中風

CEO推特文透玄機　OnePlus智慧手錶明年初發表

北市3970人丟飯碗！101家企業大量解僱員工　批發零售業佔最高

不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

國際熱門新聞

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

日本鎖國禁入境！台灣進豁免名單

日本宣布鎖國禁外國人入境　台網友5字推爆

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

移植名醫壓力大！在病人肝臟「刻自己姓名」

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

先知驚世預言2021：殭屍將統治地球！

她下班遭行刑式開槍爆頭　慘死畫面曝

全球突破8000萬例！日本單日3881例破紀錄

巴菲特每年送「耶誕禮物」！前媳婦秒懂暗示

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

妻拒夫妻探視！受刑人「聖誕夜自宮」狂噴血

更多熱門

相關新聞

墾丁龍磐公園迎接2021「屏安」日出

墾丁龍磐公園迎接2021「屏安」日出

屏東縣政府邀請民眾到墾丁龍磐公園迎接2021「屏安」曙光；迎接國內唯一能一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，萬丈金光自海平面升起的那一剎那，同時又親身感受落山風的狂野，這一場「多一度」刺激的逆風之旅、壯闊山海的氣魄，為2021開創出「多一度」的新氣象。

龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普可遭暗殺

龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普可遭暗殺

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

預言曝「2021台日韓組同盟」抗中

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

香奈兒獅子唇膏必搶「焦糖奶茶#227」

香奈兒獅子唇膏必搶「焦糖奶茶#227」

關鍵字：

Nostradamus預言預言家2021

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面