英預言家曝「2021台日韓組同盟」力抗中國！　金正恩被人民推翻

▲英國預言家克雷格。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）



記者張方瑀／綜合報導

對全球各國來說，2020年無疑是非常艱辛的一年，而英國預言家克雷格最新預測指出，台海關係會更加緊繃，不過台灣會在2021年開始和日本、南韓組成聯盟，並在軍事和經濟上都會有合作；他也強調，台日韓明年的經濟狀況都會成長，會達成很多協議。

▲台日韓可能會組成同盟，圖左為日本首相菅義偉，右為南韓總統文在寅。（圖／路透社、達志影像）



英國預言家克雷格（Craig Hamilton-Parker）日前公布其2021年的最新預測，他表示，隨著中國大陸的崛起、美國勢力的弱化，台海關係會更加緊張，就連日本與南韓都會被牽扯進來，「也許是2021年或是接下來的時間，台灣會和日本結成同盟，台灣、日本、南韓會自己在軍事和經濟上組成聯盟。」

克雷格強調，這件事不會突然達成，而是從2021年逐漸展開，可能會需要幾年的時間。除此之外，台日韓明年的經濟狀況都會有不錯的增長，可能會達成許多貿易協議，也會各自和美國、歐盟與英國達成協議。

▲金正恩可能被人民推翻。（圖／路透社）



克雷格表示，香港會再爆發新一波抗議事件，北京當局可能會出動更極端的武力，中國大陸當地也可能出現動亂。同時，北韓領導人金正恩會再發射更多導彈，但境內無法緩解的饑荒危機，可能會讓金正恩被人民推翻。

至於其他國家，克雷格表示，美國新任總統拜登可能會因為疾病或意外而導致任期縮短，進而被首位女總統取代。美國的經濟狀況也不會太好，許多企業會被中資收購，其中包括一家具代表性的電影公司。

新冠肺炎疫情還會持續一段時間，大約在明年夏天航空業就會恢復正常，中國則可能爆發另外一種病毒疫情。還有天災的部分，克雷格指出，日本有可能再度發生海嘯，喜馬拉雅山脈、伊朗和美洲都會出現大地震。

恐怖分子明年也會襲擊各國，例如法國巴黎的機場可能會因為劫機而發生槍戰：法國巴黎、馬賽、美國波士頓和華盛頓特區也會遭恐怖份子以炸彈襲擊。

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