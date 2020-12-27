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府城健康馬　嘉藥200師生健康齊步衝衝！　

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑，嘉藥師生熱烈響應，吸引超過200位嘉藥人共襄盛舉。

與來自七股區高齡101歲的黃金從阿伯及2千位的路跑愛好者，一同參加這場全台唯一以高齡友善，增進家庭互動關係為主題的長照健康活動。

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▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該次活動可謂台南社區長照資源大結合，攜手產、官、學界，邀集20個社區、團體與關懷據點，共計超過千人參加，路線包含2公里與11公里，途經奇美博物館奧林帕斯橋、阿波羅噴泉廣場及都會公園大草皮…等，是首次路線涵蓋奇美博物館園區。因應新冠肺炎，現場配合疫情指揮中心集會防疫原則，採實名制，且規定於主會場的所有人員一律配戴口罩，保持社交距離，注意手部衛生。

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥除了在現場設置服務台外，The Bark樂團與精舞門兩個學生社團也在現場以熱情朝氣的歌聲與舞技，帶動現場氣氛，讓大家一早就能元氣滿滿，健康跑步去，同時享譽全國十度獲獎的嘉藥「紫錐花反毒社團」也在現場設攤，除強化反毒意識外，也藉由有趣的互動遊戲來增加與參加民眾交流，更是吸引長長人龍排隊體驗，讓這場「樓上揪樓下、阿公揪阿嬤，大家作伙run起來」的活動更具歡樂性。

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特別吸睛的是嘉藥休閒系同學一起揪團參加，雖然當中有同學受傷，但是大家仍起了個大早，用歡樂的心情推著輪椅，與受傷同學一起完成賽程，通過終點時，彼此都覺得好玩又健康，其中一位李同學表示，推著輪椅完成馬拉松比賽，不只是大學的驚奇體驗，也算是人生特別的經歷。

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融新長照style」路跑活動，27日清晨6時在台南市都會公園健康開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥副校長楊朝成表示，嘉藥很榮幸能和台南市立醫院、中華醫事科大一起來舉辦「府城健康馬」活動，這是今年6月底與台南市立醫院簽署策略聯盟後第一個大型活動，能吸引這麼多人參加，代表長照資源是值得投入努力的，而嘉藥「智慧健康產業技術研發與人才培育中心」長期深耕培育健康樂活產業人才，相信與台南市立醫院的合作一定能強強聯手，帶來更多在智慧醫療與高齡長照的成果。

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