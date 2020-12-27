嘉藥24屆粧品畢展　魔幻「聖粧饗宴」 要你好看！

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦24屆畢業成果展，除靜態展率先登場，更加碼動態展，給同學耳目一新的視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦24屆畢業成果展，除靜態展率先登場，更加碼動態展，此次畢業展結合聖誕佳節氛圍，命名為「聖粧饗宴－Fantastic」，並選在嘉藥大禮堂外廣場舉行，參展同學同心協力，不論是在化妝品研發、整體造型設計乃至於化妝品行銷企劃都展現滿滿創意，希望帶給同學耳目一新的視覺饗宴。

嘉藥粧品系主要包含三大模組：(1)化妝品研發模組：以個人或者團體為單位，開發新的化粧品技術、原料與產品。(2)化妝品行銷模組：探討化粧品的各式創意行銷。(3)化妝品整體造型設計模組：呈現創意彩妝與整體造型設計。畢業成果展則是讓畢業生發揮專業與創意，除了靜態妝品研發與行銷，精彩舞台表演則呈現了專業的粧髮、服裝頭飾道具設計製作，展現在校四年所學的完美總驗收。

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靜態展部分結合環保概念，針對去角質微粒造成環境污然問題，粧品系同學特別取材於蛋殼，將其研磨成微細顆粒，以天然原料取代，另一個研發重點則聚焦於機能性化粧品開發，以晶球結合不同材質，評估各項功效性成分的萃取與比較和化妝品配方設計開發。

動態展部分，除了「花枷‧花嫁」以花週期與婚姻為聯想來呈現完美粧髮與服裝設計外，發想於新冠肺炎的「Berath」採不同顏色保麗龍球呈現細菌、黑白色打包帶象徵因病纏身的束縛、由全白色醫護員代表純淨世界及嶄新未來，提醒著疫情的無情與嚴峻，而配合聖誕歡樂氣息，最後登場的「MEOW」創造一個奇妙迷幻貓星球，將貓粧容完整的呈現於臉上及身上，以音樂劇的方式帶動現場氣氛。

此次畢展總召集人粧品四乙張淨淳同學指出，因為疫情關係將畢展移到室外展出，特別要感謝學生會幫忙，才能結合校方聖誕活動，讓粧品系同學的專業與成果能與更多人分享，感謝同學們很用心，也培養出更好的團隊合作精神與默契，而現場同學熱情回應與讚美更是最佳聖誕禮物。

嘉藥粧品系主任何文岳教授表示，嘉藥粧品系是一個全方位粧品學習環境，學生除專業知識學習外，更可依自己興趣，選修化粧品研發、美容保健或時尚造型等模組課程，讓學生在專業技能、扎實研發下，發展出豐富學習成就，而本次畢展所帶來的華麗與時尚視覺震撼，讓所有來賓皆能體驗一場精心策劃、風格獨特的時尚之旅，不只為大學生涯留下完美的回憶，也為未來進入職場做好萬全準備。



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