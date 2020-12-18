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教具競賽大挑戰　嘉藥切磋交流展創意

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▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日，舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日，舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，該競賽研習活動是高中職及五專學生展現創意、表現自己的重要發表平台，每年皆有來自各地高中職與五專學生齊聚切磋交流，今年更吸引近50組，超過百人參加，可見對該競賽的重視程度。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日，舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兒童教玩具競賽主要激勵學生應用所學，設計製作具有原創性、實用且富有教育意義的教玩具，期能提升學生實務專題能力，每位參賽者更要說學逗唱，透過口說、表演、操作等方式，來為自己設計的教具推廣行銷以爭取最佳成績，每年的作品創意都讓人驚喜連連，更帶來許多啟發性。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日，舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動當日也舉辦「當生活遇上戲劇」研習，讓參賽學生能藉由研習中汲取多元靈感，啟發美感素養及專業實務能力，進而運用所學，與幼教現場密切接軌。嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，該競賽活動最重要的目的與效益就是要訓練幼保系的學生做到「適性教學」，雖然市面上的玩具能輕易取得也相當多元，但是身為幼教人員，必須要有因應不同孩子需求來施教的能力，也就是要能具備依照受教兒童需要做製作教具的能力，而且，也因為是站在幼教現場的第一線人員，邏輯、表達能力都很重要，所以，該場競賽也特別要求選手必須到場介紹自己的作品，為的都是培育出最佳的幼保人員。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於18日，舉辦第12屆「全國兒童教玩具競賽暨應用研習」活動，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥民生學院院長王柏森指出，因應少子化趨勢，幼兒教保領域朝向更精緻化、專業化發展的趨勢，而兒童教玩具競賽有助於參賽學生開啟創意加值的潛能，強化專業實務技能，也邀請各界先進一同蒞臨指導，為未來幼保界的生力軍加油！

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教具競賽挑戰嘉藥切磋

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