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超讚！嘉藥高手金銀銅牌攏包　粧品、運管、資管系捷報連連

▲嘉南藥理大學近期捷報連連，粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學近期捷報連連，粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學近期捷報連連，除了常勝軍藤球隊再度於109學年度全國大專校院錦標賽蟬聯三冠王外，競技啦啦隊也在全國啦啦隊錦標賽獲得第2名，此外粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。

資訊管理系在「2020 to 2021專業英日文詞彙與聽力能力大賽」全員獲獎並囊括冠亞季軍，化粧品應用與管理系更在「2020年HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」中擊敗眾多高手，包辦3D立體創意面具組及國際歐美蕾絲創意紙圖組前3名，選手優異表現無懈可擊，老師培育選手用心更是令人敬佩。

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▲嘉南藥理大學近期捷報連連，粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年受到新冠疫情影響，許多比賽延期或取消，而照常舉辦的競賽則吸引許多高手同場較勁，競爭格外激烈。嘉藥粧品系陳國蕙及陳盈如老師帶領學生參加HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽，與韓國，新加坡，越南、近6百位國際高手同場競技，在激烈競爭後，陳盈如老師奪下世界芭比娃娃靜態組冠軍，選手不遑多讓，刁沛涵、吳蕙明、吳蕙君囊括3D立體創意面具組冠亞季軍，徐郁晴、張佳鴻、吳蕙君再下一城，勇取歐美蕾絲創意紙圖組前3名。

▲嘉南藥理大學近期捷報連連，粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥運管系的藤球代表隊早就威名在外，優異技巧及默契更是致勝的關鍵，嘉藥以流暢且迅速的進攻節奏，讓對手防不勝防，多次以倒掛金鉤強攻。王昶穎、陶秉業、李信嶸、羅上祐、蔡浩立與楊宗明聯手展現苦練默契，良好的進攻和防守搭配，加上戰術力壓對手，再次於團體組賽、三人組及雙人組賽蟬聯三冠王佳績。

▲嘉南藥理大學近期捷報連連，粧品、運管、資管系金銀銅牌攏包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

資管系二年級9位同學獲選參加今年專業英日文詞彙與聽力能力大賽前哨區域賽，賽前所有選手便下定決心，互相激勵要一起拿下好成績，雖然競賽並不困難，但是比的是細心跟速度，嘉藥全部選手都獲獎並包辦前3名，張凱智同學以滿分500拿下第一名，吳宗樺同學則以499分與李欣恩同學屈居第二名，林釗漢及黃翎雁則是季軍，但是選手們都很開心，不只因為自己獲得好成績，也因為大家一起為共同目標努力並得到完美成果，更體認到不要對自己設限，向著目標努力去做就對了。

嘉藥校長李孫榮欣慰表示，學生代表學校爭取如此優異榮譽匙實在難能可貴，而校方更重視的是希望透過競賽的過程強化選手的學習及思考模式，琢磨同學的技術及知識層面，提升自身的敏銳度與美感，對同學來說都是一個很棒的學習經驗，他也十分感謝老師們積極輔導並鼓勵同學參加競賽，同心協力為校增光。

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