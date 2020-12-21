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「一口麥麥一口糖」甜進心裡好溫暖　嘉藥聖誕節送暖活動開跑

▲嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著聖誕節腳步越來越近，嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動，嘉藥校長李孫榮及各師長都熱情參加，拿出別出心裁的禮物，就是要讓學生感受濃濃節慶氣息，提早迎接2021新年到來。

▲嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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聖誕交換禮物除了應景之外，也是希望帶動師生交流及分享的精神，增進師生與同學間的情誼，參加辦法非常簡單，同學只要拿出價值300元的禮物，便可換取一枚代幣，透過目前最流行的夾娃娃機，試試自己的手氣，其中有許多師長精心準備的禮物，包含重低音藍芽耳機、Apple無線鍵盤滑鼠組等，許多同學已經躍躍欲試，十分期待。

「一口麥麥一口糖」是嘉藥年度愛心送暖活動，每年由學生議會邀集學生會及各社團自發性合作，共同發想推出不同主題，今年推出一口麥麥一口糖希望在聖誕節日來臨時，大家可以一口吃著麥芽糖餅，一方面發揮自己的愛心，除了募集到款項將全數捐助學校的「圓夢助學計畫」基金外，還將分送麥芽糖餅乾給附近的弱勢團體，共享聖誕節溫暖氣氛。

▲嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日當天在大禮堂前廣場與食品大道進行現場販售，吸引眾多來不及預購的人潮，第15屆學生議會議長楊于萱表示，原先以為疫情影響之下，全校師生在校園活動銳減的同時，辦理愛心送暖活動應該不容易得到迴響，沒想到反倒在疫情的催化下，讓每個人體認到愛要即時，更是踴躍地慷慨解囊，紛紛搶先預購，這也說明做公益並非特定的人，而是人人都可以去做的道理。

▲嘉南藥理大學陸續開跑各項聖誕節活動，除了傳統聖誕點燈及舞會外，首先登場的是「一口麥麥一口糖」愛心送暖活動，與為期一周的「聖誕交換禮物」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥學務長董志明讚揚學生議會連續14個年頭，帶動全校師生寒冬送暖的善行，也表示在學校圓夢助學基金能匯集全校師生的善意，讓家境艱困有需要幫助的學生，有機會能繼續安心就學，實在是一項難能可貴的善行，也希望學生議會此舉，能為圓夢助學基金匯聚積沙成塔的贊助效應，成就更多莘莘學子順利完成學業。

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