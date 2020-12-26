不是用國產貼台灣豬標章　陳吉仲：元旦起「標示不實罰4至400萬」

▲陳吉仲強調，元旦起農委會會加強查緝貼上台灣豬標章的業者。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

萊豬還沒開放，現在傳出知名滷肉飯店「鬍鬚張」賣的「紅麴燒肉便當」，肉品產地是來自西班牙，卻貼台灣豬標章，遭質疑是否涉及標示不實。農委會主委陳吉仲今（26日）表示，12月底前都是試辦，明年1月起會加強查緝，只要標示不實就會罰4萬元至400萬元。

元旦起萊豬開放，但中央和地方台灣豬標章作法讓人搞不清，陳吉仲今出席李登輝學座談會，會前表示，跟衛福部及各部會目前做的工作有兩個重點，一是希望配合所有豬肉製品，不管是在哪一種餐飲場所，如便當、小吃店等都要做好標示，只要清楚標示產地來源國，元旦起開放萊豬，對消費者多一個選擇，就是最大的保障。

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陳吉仲說，第二是「流向管制」，之後將每天公布進口數量和國內屠宰數量，做好所有豬肉和豬肉製品流向管理，農委會會百分百執行養豬基金。至於台灣豬標章是否沒強制力及罰則？陳吉仲說明，12月1日開始張貼試辦，真正會有相關罰則是明年1月1日起。

▲左為衛福部統一印製，右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）



陳吉仲指出，日前立院通過的9個行政命令裡，其中有一個是針對豬肉和豬肉製品清楚標示的相關規範，12月底前全是試辦，但業者1月1日起貼了台灣豬標章，豬肉跟豬肉可食部位、主原料都要是國產豬，若不是被農委會查到，會依衛福部的標示不實處罰4萬元至400萬元。

至於是否還有其他業者和鬍鬚張有類似狀況？陳吉仲表示，現在有1萬多家業者申請台灣豬標章，會再清查一次，並強調申請過程很嚴謹，業者都要填上買的豬肉上游，元旦後會更加強力道查緝，只要是貼台灣豬標章，豬肉和豬肉可食部位就一定要是國產豬。

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