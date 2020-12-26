鬍鬚張賣「西班牙肉」貼台灣豬標章原因曝　畜產會：將強化審查

▲鬍鬚張賣「西班牙紅麴肉」貼台灣豬標章遭疑，標章目前已撤下 。（圖／東森新聞）



記者許展溢／台北報導

知名滷肉飯店「鬍鬚張」在粉絲團貼出「台灣豬標章」，卻被民眾發現，這款「紅麴燒肉便當」肉品產地是來自西班牙，質疑是否涉及標示不實。鬍鬚張回應，當初主動向中央畜產會說明，公司少數產品不是台灣豬，但還是發給他們標章。畜產會今（26 日）回應，將再強化業者資格審核。

畜產會指出是依據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」執行之權責，核予業者「台灣豬證明標章」，強化國產豬肉整體識別行銷作為。對於「紅麴燒肉便當」肉品，產地來自西班牙疑慮，依據衛福部食藥署「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，該公司之作為符合是項規定。

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至於「台灣豬證明標章」核發予「鬍鬚張」部分，畜產會表示，業者於申請台灣豬證明標章時即有聲明「各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有作為店內燒肉便當等一至二項餐食「專用」原料之庫存西班牙豬肉，預計於明（110）年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉」。畜產會指出，有鑒於此，雙方於切結書中確認，並在符合食品安全衛生管理法的前提下，才依據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」執行之權責，核予業者「台灣豬證明標章」。

畜產會強調，為符合多數民眾之期待，農委會已責成畜產會再強化業者申請「台灣豬證明標章」之資料審查、契約管理以及標章使用業者之查。