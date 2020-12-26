孫大千列蔡英文開放萊豬7個矛盾：對人民鬼扯唬爛卻寫得問心無愧

▲孫大千26日批評蔡英文開放萊豬的談話是在唬爛民眾。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日通過萊豬、30月齡以上美牛進口9項行政命令，總統蔡英文晚間發文強調這是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵決定。對此，國民黨政策會副執行長孫大千26日在臉書批評，最厲害的騙術，就是可以把謊話說的像實話一樣真誠，明明在對人民鬼扯唬爛，買空賣空，卻可以寫得問心無愧，義正詞嚴，不去做詐騙集團實在可惜了。

孫大千列出蔡英文談話中的7個矛盾：第一，開放美牛美豬進口，原本就是台美兩國之間的事，為什麼總是要扯到國際經貿呢？第二，過去禁止美牛美豬進口，台灣就沒有走向世界嗎？全球有一大堆國家仍然堅持禁止開放的立場，他們就沒有在世界走跳了嗎？第三，台灣有一大堆市場可以對外逐步開放，為什麼偏偏要台灣人民硬吞萊豬呢？

第四，就算有了國際認定的標準，民進黨過去擔任在野黨時，什麼時候公開表態支持美牛美豬進口了呢？第五，2013年3月台美貿易談判傳出可能開放美牛美豬進口，民進黨抗議表示，一旦開放瘦肉精的豬肉進口將會影響國民健康，絕對不能開放進口，否則誓死抵抗，一定要求總統下台。這段往事，蔡英文是忘記了，還是故意不想起來？

孫大千指出，第六，民進黨為了怕得罪美國，連公開標示萊劑都不敢，憑什麼保障台灣人民「有充分的選擇自由，也能夠吃得安心」？第七，犧牲了人民的健康食安，是哪一個國際輿論給了台灣很好的反應？美國各界又更積極的促進了什麼台美經濟的合作呢？是見到鬼了嗎？

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