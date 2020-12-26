萊豬表決3委員跑票　黨內人士：支持者不滿「為何不團結」？

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

靠著民進黨立委掌握人數優勢，萊豬進口行政命令日前通過。儘管已再三呼籲黨籍立委投票要與黨團一致，但仍發生林淑芬、劉建國與江永昌棄票一事；總召柯建銘雖強調會依黨紀處分，但有委員跑票的行為，已黨內持續悶燒的壓力鍋瀕臨爆發，黨團也傳出檢討的聲音。

黨內人士指出，民進黨立院黨團的成員都是由選民選出來的，黨團的決定就是代表真實的民意，而非黨意。民進黨創黨以來一向秉持這樣的精神，故對「黨團自主」均充分的尊重，並支持黨團所為之決議，過去是如此，未來也不會改變。

這次開放美豬牛進口，除了事涉台灣整體經貿戰略發展外，更因為美中貿易戰之下，台灣面臨全球供應鏈重整的挑戰。黨內人士指出，總統蔡英文與行政團隊，在8月底特別邀來所有黨籍立委在台北賓館吃便當，除了親自說明開放美豬牛的政策外，也讓行政部門提供相關資訊以供參考，蔡政府重視程度自然不言而喻。

黨內人士指出，院會修法完成後，蔡英文與民進黨皆透過臉書感謝堅持到最後的民進黨的立委，尤其面對在野黨不斷用錯假訊息鎖定民進黨立委抹黑與攻擊的壓力，民進黨黨團立委最後還是共同承擔並堅持完成民主審查通過，這點讓未來美豬牛開放政策的推動跨出了關鍵的一步。

相較之下，林淑芬、劉建國與江永昌沒有一致投票，也引發注目。黨內人士認為，網路上的留言各式各樣都有，有些過度情緒化不值得討論。但是確實有部分網友希望民進黨要重視「黨規」的立場；也有網友留言認為幾位委員因為沒有投票，最後都被藍營拿去消費，反而造成傷害民進黨的情形。

黨內人士表示，民進黨支持者很在乎「團結」，尤其面對開放美豬牛屬於國家的重大政策，蔡英文三天兩頭就上媒體強調與說明立場，更讓所有支持者都感受到本案的重要性，也因此林、劉、江三位委員違背黨團決議投票，湧現這麼大的後座力，也代表支持者有多在乎民進黨應該要團結這件事情。

▲立法院會審查萊豬行政命令，江啟臣帶領立委抗議。（圖／記者林敬旻攝）