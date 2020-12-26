擴增集中檢疫所地點保密　蘇貞昌籲：記住工作人員的辛苦

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，英國更出現新型的變種病毒引發關注。為了阻絕病毒在境外，指揮中心日前宣布將擴充檢疫所，預計明年1月會從現行的3250間擴增到最多5000間。對此，行政院長蘇貞昌表示，基於個人隱私保護及工作特性，不能全部公開，請國人同胞諒解，「只要記得是多少人的辛苦，才能在家安心睡覺，請大家配合」。

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌、衛福部長陳時中26日上午到烏來集中檢疫所視察。蘇貞昌表示，要向全國同胞報告，2020是非常辛苦的一年，但台灣就是有非常多的人默默堅守岡位、做好工作，大家不知道還記得不記得，到成都去接回血友病小朋友的護理人員、到武漢去接回國人同胞的醫護人員、寶瓶星號追蹤遊客的工作人員，還有好多好多，他們有的一趟出任務就20小時不吃不喝、不能上廁所，好幾層防護衣、N95口罩，壓得臉上深深的2到痕。

「大家在就要就要過年的時候，真的好好回想這一年怎麼過的。」蘇貞昌說，台灣能成為被世界誇讚防疫第一名的國家，正是因為國人同胞齊心努力，因為這麼多辛苦的工作人員，所以今天特別來全台灣第一間防疫檢疫所，就是要向工作人員致敬、致謝。

蘇貞昌也再次提醒，希望國人同胞知道，防疫成功得來不易，現在國外第二波疫情又起，英國還有更嚴重的變種病毒，請國人同胞一定要惜福，同時一定要遵照指揮官的要求做好所有防疫工作，最好不要到群眾聚集地方，跨年在家和家人享受親情、看電視就好，如果一定要出入工作場所，一定要戴口罩。

「現在口罩政府努力，多1片少1塊錢，大家應該可以方便輕鬆做好。」蘇貞昌說，這樣才能自己健康、家人安全、國家防疫成功，這是今天到防疫所，要同時向國人同胞呼籲的。

至於集中檢疫所增加一事，蘇貞昌表示，全國防疫場所一直在增加能量，不過基於個人隱私保護及工作特性，不能全部公開，請國人同胞諒解，只要記得是多少人的辛苦，才能在家安心睡覺，請大家配合。