購入新冠疫苗1280萬劑！馬來西亞首相：民眾可「免費接種」

▲馬來西亞首相慕尤丁表示，已購入1280萬計新冠疫苗。（圖／路透社）

文／中央社記者孫天美吉隆坡27日專電

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣佈，大馬政府已取得可供三成人口接種的武漢肺炎疫苗，藥廠明年起將陸續交付疫苗，民眾可免費接種。

慕尤丁在線上新聞發布會上表示，衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）於24日代表大馬政府和輝瑞大藥廠（Pfizer）簽署初步購買1280萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的協議；從明年起可為約20%人口，也就是約640萬人接種。

大馬統計局資料顯示， 2019年大馬總人口數約3252萬人。

他指出，輝瑞將於明年第一季交付100萬劑疫苗，第二季170萬劑，第三季580萬劑和第四季430萬劑。

他說，大馬人民可免費接種疫苗，但必須簽署自願協議書，「政府無意強制人民接種，但根據調查報告顯示，有82%民眾願意接種」。

慕尤丁說，接種將分階段進行，將優先考慮讓高風險族群，如第一線人員、年長者和包括心臟病、糖尿病和慢性呼吸系統疾病患者接種。

他指出，輝瑞的疫苗目前仍需獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）、大馬衛生部及轄下的國家醫藥管制局准許後，才會給大馬民眾接種。

慕尤丁表示，衛生部也已於11月22日與「武漢肺炎疫苗全球取得機制」（Covax）簽署協議，確保大馬10% 人口可獲得疫苗。另外，衛生部及科學、工藝及革新部仍積極與世界各地疫苗公司接洽，以使所有大馬人都有接種的機會。

此外，他也宣布衛生部旗下8所臨床研究中心將參與疫苗第三期臨床研究。

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