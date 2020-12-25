影／寒潮爆發！挑戰16年來最冷跨年夜　全台急凍5°C太平山可能下雪

▲今年跨年夜低溫有望比2004年更低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

跨年倒數，寒流的腳步也越來越接近，中央氣象局表示，今年冬天氣溫快速下降，為對岸定義的「寒潮爆發」，意指還沒有冷氣團、強烈冷氣團，冷空氣直接就跳級到寒流強度。而近年來曾有寒流的跨年夜包括2004年、2010年，當時跨年到元旦氣溫約7.6度、9.5度，今年將有望打破16年來的歷史低溫。

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氣象專家彭啟明表示，目前位於西伯利亞的冷高壓，近期顯著的鞏固南侵，將在下周快速往南衝，整個中國東岸從下週一、二開始進入急凍環境，為對岸定義的「寒潮爆發」。氣象局預報員林定宜表示，寒潮爆發意指溫度快速往下降，沒有經歷冷氣團、強烈冷氣團，冷空氣一口氣衝到寒流強度。

林定宜指出，上一波跨年夜有寒流的時間點為2010年，再上一波為2004年，這兩年最低溫分別為9.5度、7.6度，今年寒流強度較強，有可能可以打破2004年紀錄，等於是16年來最冷的跨年夜。

▲今年首波寒流較強，有望亮起低溫紅燈。（圖／中央氣象局）

根據氣象局統計，跨年到元旦台北低溫排行榜分別是2004年7.6度、2010年9.5度、2008年10.5度、2007年10.9度、2012年11.9度，其中2004年、2010年為寒流等級。今年受寒流影響，30日起低溫驟降，跨年夜有望打破2004年的低溫。

另外氣象局去年11月啟用低溫燈號，分別是「黃色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏10度以下，屬於寒冷等級；「橙色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏6度以下，屬於非常寒冷等級；「紅色」燈號，代表平地氣溫連續24小時低於攝氏6度，屬於嚴寒等級。上路後紅燈仍未亮過，今年寒流期間有可能首度亮燈。

▲各地12/30起氣溫急速下降。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家賈新興表示，30日起寒流南下，預計最低溫將出現在31日清晨，台北平地約8到9度、北部沿海及空曠區和谷地5至7度，中南部受到輻射冷卻影響，最低溫為元旦清晨，約5到7度，而太平山、拉拉山在跨年夜與元旦清晨間有望降雪。