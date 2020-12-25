2021新北元旦29區同步升旗　板橋主場東奧選手領唱國歌撼全場

▲新北推出的元旦紀念品有別以往運動毛巾，主打環保便民概念。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國歌響徹新北！新北市2021年元旦升旗將結合29行政區於上午8時同步升旗，自板橋市民廣場、新店北新藝術廣場、貢寮澳底公園等知名景點，到雙溪高中、新莊國小及石碇國小等校皆是升旗會場，展現各區特色，也方便市民就近參與。此外，各區公所精心準備國旗系列口罩、圍巾、護碗及棒球帽等應景紀念品。

民政局長柯慶忠表示，元旦升旗典禮主場在板橋市民廣場，將由市長侯友宜率領局處首長及市民升旗、唱國歌。活動於上午7時整發送限量2021個新北意象文青帆布袋，緊接著智光商工儀隊花式操槍拉開序幕，暖場嘉賓「台灣原世紀文化藝術團」大展原民歌舞之美，南強工商也以熱舞表演炒熱氣氛。

▲推出新北意象文青帆布袋，無分年齡、性別皆適宜。

柯慶忠說，2021年全國運動會在新北，這次唱國歌也將融入運動元素，由新北市2021年東京奧運選手雷千瑩、湯智鈞、林郁婷、鄭先知及鶯歌工商、江翠國中體育班學生共同領唱，形塑新北為全民運動城市；升旗後由板橋高中領跳有氧舞蹈，以健康活力迎接新年。

不僅板橋主場精彩，新北各區長也坐鎮行政區同步升旗，象徵新北團隊共創安居樂業好日子。今年三芝特別邀請福成社區展演老中青共學傳承的太鼓技藝、霹靂布袋戲也將在汐止熱鬧登場，三峽更將由祖師廟三太子任升旗手，深具當地特色。

此外，區公所也廣邀地方團體參與，就連引唱國歌的嘉賓也大有來頭，如舉重冠軍選手汪淩蓁在八里、青花彩藝術家陳彩雲在鶯歌，還有聲樂家許文龍在永和區，許多地方知名人士都熱情參與，為元旦增添亮點。

民政局表示，這次推出的元旦紀念品有別以往運動毛巾，主打環保便民概念，推出新北意象文青帆布袋，無分年齡、性別皆適宜，每年元旦升旗活動紀念品總是秒殺，請參加升旗民眾盡早排隊領取。



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