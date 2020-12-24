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全台暴冷一波！「急凍5度」跨年夜15年來最冷　首波寒流要來了

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局24日表示，耶誕節24、25日受東北季風增強、冷空氣南下影響，北台灣高溫預計不會超過20度，雨勢部分由於各地水氣減少，僅迎風面北東有局部短暫雨。另外特別提醒，30日（下周三）將有一波大陸冷氣團影響台灣，強度已達到寒流等級，屆時北部沿海、空曠地區低溫恐下探6度。

氣象局24日表示，今明（24、25日）持續受東北季風、較乾的冷空氣南下影響，水氣減少且逐漸由濕冷轉乾冷，轉乾後僅東半部、大台北有飄雨機會。氣溫部分，北臺灣的降溫將明顯有感，中部以北及東北部低溫約15-16度，北台灣白天高溫不會超過20度，中南部、花東及南部地區則稍高，約在21至25度之間。

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲今年入冬首波寒流要來了，北部最冷將下探5度。（圖／資料照片）

周六（26日）東北季風減弱，各地回暖且天氣轉好，僅東半部有零星降雨，但27日又會有鋒面通過，屆時東北季風再增強，天氣不是很穩定，時晴時雨、冷暖交替變化快速，直到29日會短暫回暖，接著就是重頭戲，30日將迎來入冬首波的寒流。

氣象局提醒，30日會有更強一波冷空氣侵襲台灣，強度已經達到寒流等級，屆時全台溫度將明顯下降。氣象達人彭啟明也表示，冷空氣最冷的時間落在跨年至元旦，中部以北、東北部低溫約9度或以下，空曠地區最低可以達到5度，有機會挑戰15年來最冷的跨年，影響將持續到2021年1月2日，各地才有望逐漸回溫。

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