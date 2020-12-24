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防疫如臨大敵！阿妹跨年台東總動員　饒慶鈴：做到滴水不漏

▲阿妹台東濱海公園跨年演唱會場地。（圖／台東縣政府提供，下同）

阿妹台東濱海公園跨年演唱會場地。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

跨年進入倒數時刻，台東縣政府對各界所關心的阿妹跨年演唱會提出防疫措施，縣長饒慶鈴24日上午率領縣府團隊再度前往海濱公園現勘跨年演唱會埸地表示，全民的健康是縣府唯一的考量，請民眾務必配合並遵守相關防疫規定，希望演唱會平安順利。

▲阿妹台東濱海公園跨年演唱會場地。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴擔心疫情，再度赴演唱會現場視察。

饒慶鈴今天上午前往海濱公園視察各單位規劃情形時表示，阿妹返鄉辦理演唱會是一件讓大家引頸企盼的事，但是防疫工作更為重要，目前縣府遵照中央防疫規定，仍維持續辦之外，也會用更嚴格的標準把關，希望參與民眾務必遵守規定戴口罩、勤洗手、做好個人防疫管理，縣府也會依照中央防疫規定隨時滾動式修正，有決心將防疫工作做到最好，全民的健康是我們最高的考量，希望在歲末的時刻，送走不開心的2020，欣喜迎接2021，如同這次演唱會的slogan-是終點也是起點。

縣府文化處指出，12月22日晚間中央疫情指揮中心與各縣市政府召開視訊會議，縣長饒慶鈴親自出席並表示，將全力配合中央訂定跨年等大型集會相關防疫規範，並於23日與阿妹經紀公司達成共識，共同聲明演出方式將配合縣府隨時應變，要求民眾入場前務必上網進行實聯制登記、搖滾區將做總量管制。

▲阿妹台東濱海公園跨年演唱會場地。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府也隨即召開第四次跨局處會議，做出下列網址指示：

(1)公共廁所尤其手把要提高消毒頻率；(2)規劃出黃色防疫管制區，入場須全程配戴口罩；(3)黃色管制區域內除補充水分外禁止飲食、經勸導不聽仍留滯現場者，由警方共同蒐證進行裁罰；(4)防疫人員不定時走動宣導；(5)如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動，請留在家看電視轉播；(6)為有利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機；(7)官網增加防疫專區，提供民眾查詢，希望防疫工作能做到滴水不漏。

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